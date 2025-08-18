Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Sinopsis Film Dexter: Kehidupan Ganda Michael C. Hall di Kepolisian Miami

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/8/2025 17:08
Berikut Sinopsis Film Dexter(Doc IMDb)

DEXTER adalah film bergenre kriminal, drama, thriller, dan psikologi yang tayang dari 2006 hingga 2013.

Film yang tayang selama delapan musim ini dibintangi oleh Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar.

Berikut Sinopsis Film Dexter

Serial ini mengisahkan Dexter Morgan, seorang analis percikan darah yang bekerja di Kepolisian Miami.

Namun, di balik profesinya yang terhormat, Dexter menyimpan rahasia gelap, ia adalah seorang pembunuh berantai.

Berbeda dengan pembunuh biasa, Dexter hanya memburu orang-orang yang menurutnya layak mati, yakni para kriminal yang lolos dari hukum.

Ia mengikuti Kode Harry, aturan yang ditanamkan oleh ayah angkatnya agar ia bisa menyalurkan dorongan membunuh tanpa ketahuan, sekaligus menegakkan keadilan dengan caranya sendiri.

Sepanjang cerita, Dexter harus berjuang menyeimbangkan hidup gandanya sebagai saudara, rekan kerja, dan pria biasa, dan pembunuh berdarah dingin yang terus berusaha menyembunyikan identitas aslinya.

Konflik semakin rumit ketika ia mulai merasakan emosi manusiawi seperti cinta, kasih sayang, dan rasa bersalah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. (Z-4)



Editor : Reynaldi
