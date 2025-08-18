6 Potret Rumah Mewah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di BSD City Tangerang

Ilustrasi(Instagram @raffinagita1717 )

RUMAH Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di BSD City, Tangerang Selatan, kembali mencuri perhatian. Pasangan yang dikenal sebagai "Sultan Andara" ini memiliki hunian baru yang tak kalah megah dari rumah mereka sebelumnya di Andara. Dengan desain modern dan fasilitas mewah, rumah ini jadi sorotan publik. Yuk, intip 6 potret kemewahan rumah Raffi Ahmad yang bikin takjub!

1. Lift Mewah dengan Sentuhan Marmer

Salah satu fitur unggulan rumah Raffi Ahmad di BSD adalah lift berlapis marmer. Lift ini menghubungkan tiga lantai rumah, memberikan kenyamanan maksimal. Pencahayaan artistik dan dinding marmer membuat lift ini terlihat elegan, cocok dengan gaya hidup mewah pasangan ini.

2. Ruang Tamu Luas dengan Piano Eksklusif

Ruang tamu di rumah Raffi Ahmad dirancang luas dengan nuansa warna netral yang menenangkan. Di sini, sebuah piano menjadi elemen dekoratif sekaligus hiburan. Meski belum sepenuhnya dilengkapi furnitur, ruang tamu ini sudah memancarkan kemewahan.

3. Kamar Anak yang Nyaman dan Fungsional

Kamar anak-anak, seperti kamar Lily dan Rafathar, dirancang dengan penuh perhatian. Kamar Lily memiliki window seat kecil untuk menikmati pemandangan, sementara kamar Rafathar dilengkapi kamar mandi dalam dengan bathtub. Lokasinya yang berdekatan menciptakan suasana hangat untuk keluarga.

4. Teras dengan Pemandangan Danau

Di lantai tiga, rumah Raffi Ahmad memiliki teras yang menghadap langsung ke danau. Area ini jadi tempat ideal untuk bersantai bersama keluarga atau mengadakan acara kecil. Pemandangan danau yang indah menambah daya tarik hunian ini.

5. Kamar Tidur Utama dengan Nuansa Emas

Kamar tidur utama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menonjol dengan aksen wallpaper keemasan. Ruangan yang luas ini menawarkan kenyamanan maksimal, cocok untuk istirahat setelah aktivitas padat. Desainnya mencerminkan gaya glamor pasangan ini.

6. Desain Modern dengan Teknologi Canggih

Rumah Raffi Ahmad di BSD City mengusung konsep modern dengan teknologi smarthome. Mulai dari pintu dengan akses sandi hingga desain high ceiling, rumah ini dirancang untuk kenyamanan dan estetika. Material marmer dan kaca mendominasi, memberikan kesan mewah.

Kesimpulan

Rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di BSD City adalah perpaduan sempurna antara kemewahan dan fungsionalitas. Dari lift berlapis marmer hingga teras dengan pemandangan danau, setiap sudut rumah ini memukau. Hunian ini membuktikan mengapa pasangan ini disebut sebagai "Sultan Andara".

Informasi Tambahan

Rumah ini terletak di kawasan elit BSD City, Tangerang Selatan, dan dirancang oleh sahabat mereka, Irwansyah. Dengan harga yang diperkirakan mencapai Rp30-50 miliar, rumah ini menjadi salah satu aset investasi mereka.