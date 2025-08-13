Cari Lirik To The Bone - Chord dan Lirik Lengkap Pamungkas

Lirik lagu to the bone.(Freepik)

TO The Bone adalah lagu romantis dari Pamungkas yang viral di Indonesia. Liriknya yang penuh perasaan dan melodi yang mudah diingat membuat lagu ini disukai banyak orang. Di sini, kamu bisa menemukan lirik To The Bone lengkap dengan chord gitar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula maupun penggemar musik. Yuk, pelajari dan mainkan lagunya!

Mengenal Lagu To The Bone oleh Pamungkas

Lagu "To The Bone" dirilis pada tahun 2018 sebagai bagian dari album Walk The Talk. Lagu ini bercerita tentang cinta yang mendalam dan keinginan untuk bersama seseorang sepenuh hati. Dengan nada yang sederhana namun menyentuh, lagu ini sering dipilih untuk dinyanyikan bersama gitar. Kata-kata dalam lirik To The Bone sangat relateable, terutama untuk kamu yang sedang jatuh cinta.

Lirik To The Bone Lengkap

Berikut adalah lirik To The Bone yang bisa kamu hafalkan:

Have I ever told you I want you to the bone Have I ever called you When you are all alone And if I ever forget To tell you how I feel Listen to me now, babe I want you to the bone

Lirik lengkapnya menggambarkan perasaan cinta yang tulus. Kamu bisa menyanyikannya sambil memainkan chord gitar yang kami sediakan di bawah ini.

Chord Gitar To The Bone untuk Pemula

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu To The Bone. Chord ini cocok untuk pemula karena mudah diikuti:

[Intro] C Am F G [Verse] C Am Have I ever told you F G I want you to the bone C Am Have I ever called you F G When you are all alone

Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan. Pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar sebelum memulai. Kamu juga bisa menonton tutorial di YouTube untuk melihat cara memainkannya.

Tips Memainkan Chord To The Bone

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar kamu bisa memainkan chord To The Bone dengan lancar:

Latihan perlahan: Mulai dengan memainkan chord satu per satu sebelum mempercepat tempo.

Mulai dengan memainkan chord satu per satu sebelum mempercepat tempo. Gunakan metronom: Ini membantu kamu menjaga ritme lagu.

Ini membantu kamu menjaga ritme lagu. Hafalkan lirik: Menyanyikan lirik To The Bone sambil bermain gitar akan membuatmu lebih percaya diri.

Mengapa Lirik To The Bone Begitu Populer?

Lirik To The Bone populer karena bahasanya sederhana tapi penuh makna. Kata-kata seperti "I want you to the bone" langsung mengena di hati pendengar. Selain itu, melodi lagu ini mudah diikuti, membuatnya sering dinyanyikan di kafe atau acara santai. Banyak penggemar yang membagikan cover lagu ini di media sosial, menambah kepopulerannya.

Makna di Balik Lirik To The Bone

Lirik lagu ini mengungkapkan perasaan cinta yang mendalam. Frasa "to the bone" berarti mencintai seseorang dengan sangat tulus, sampai ke tulang-tulang. Ini membuat lirik To The Bone terasa sangat personal dan emosional, cocok untuk didedikasikan kepada orang tersayang.

Cara Menyanyikan Lagu dengan Penuh Perasaan

Untuk menyanyikan To The Bone dengan penuh perasaan, fokuslah pada emosi liriknya. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang kamu sayangi. Nyanyikan dengan tempo yang santai dan jangan terburu-buru. Latihan di depan cermin juga bisa membantu kamu mengekspresikan emosi dengan lebih baik.

Belajar Lagu Lain dari Pamungkas

Selain To The Bone, Pamungkas punya banyak lagu lain yang tak kalah menarik, seperti "One Only" dan "Monolog". Kamu bisa mencari chord dan lirik lagu-lagu ini di situs kami untuk menambah koleksi lagu yang bisa kamu mainkan. Semuanya mudah dipelajari dan cocok untuk pemula.

Penutup: Sekarang kamu sudah punya lirik To The Bone lengkap dengan chord gitarnya. Ayo, ambil gitar kamu dan mulai mainkan lagu ini! (Z-10)