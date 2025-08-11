Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Sinopsis Film A Little Thing Called Love: Drama Thailand yang Dibintangi Mario Maurer

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/8/2025 17:15
Berikut Sinopsis Film A Little Thing Called Love(Doc IMDb)

A Little Thing Called Love atau yang memiliki judul asli First Love, juga dikenal dengan Crazy Little Thing Called Love adalah film romantis remaja asal Thailand yang dirilis pada tahun 2010.

Film ini juga dibintangi oleh Baifern Pimchanok sebagai Nam dan Mario Maurer sebagai Shone.

Berikut Sinopsis Film A Little Thing Called Love

Nam adalah siswi SMA kelas satu yang awalnya pemalu, berpenampilan biasa-biasa saja, dan sering diremehkan teman-temannya.

Diam-diam, ia menaruh hati pada Shone, kakak kelas yang populer, tampan, dan baik hati.

Dengan dukungan sahabat-sahabatnya dan ibunya, Nam mulai mengubah penampilan dan meningkatkan prestasinya di sekolah, baik akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler, agar bisa menarik perhatian Shone.

Perjuangannya penuh momen lucu, manis, sekaligus mengharukan, dari belajar menari, menjadi ketua majalah sekolah, hingga menjadi bintang drama sekolah.

Namun, walaupun Shone memperhatikan perubahan Nam, ia tampak menjaga jarak karena alasan tertentu.

Di akhir cerita, terungkap bahwa Shone sebenarnya juga menyukai Nam sejak awal, tetapi ia menahan diri karena sahabatnya juga menyukai Nam.

Setelah bertahun-tahun berpisah, takdir mempertemukan mereka lagi. (Z-4)

 



Editor : Reynaldi
