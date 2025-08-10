Jefri Nichol Tulis Pesan usai Kalah Tinju Dari El Rumi

Jefri Nichol harus mengakui kekalahan TKO (Technical Knock Out) atas El Rumi(Dok. IG Superstar knockout)

JEFRI Nichol harus mengakui kekalahan TKO (Technical Knock Out) atas El Rumi dalam pertarungan tinju Superstar Knockout Vol. 3 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan pada Sabtu (9/8).

Pertarungan itu berlangsung antiklimaks, pasalnya El menang TKO dalam pertarungan yang berlangsung 38 detik, usai Jefri mengalami dislokasi pada bahunya. Keputusan wasit tak dapat diganggu gugat mengingat keamanan dan keselamatan para petarung menjadi prioritas utama dalam laga ini. Hasilnya El menang dan berhak atas gelar Influencer Championship Boxing (ICB).

Selepas pertandingan Jefri pun menuliskan pesan di akun Instagramnya, dia menerima kekalahan tersebut. "Aku menerima kekalahanku. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, bahuku terkilir, dan para petugas memutuskan aku tidak bisa melanjutkan pertandingan," kata Jefri dikutip dari akun Instagram-nya, Minggu (10/8).

Baca juga : Rematch Tinju, Jefri Nichol Berhenti Merokok demi Kalahkan El Rumi

Aktor berusia 26 tahun itu pun, mengucapkan selamat atas kemenangan El Rumi. Dia mengaku senang bisa kembali naik ring meski tidak menyelesaikan pertarungan penuh.

"Terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah menonton dan memberikan dukungannya, dan aku minta maaf kalian tidak mendapatkan pertunjukan yang kalian ingin lihat," ujar Jefri.

Untuk diketahui, pertandingan itu merupakan pertemuan kedua bagi Jefri dan El di ring Tinju, pada pertemuan perdana pada 2023 lalu El merebut kemenangan. Pertemuan kali ini memperpanjang rekor kemenangan El Rumi atas Jefri Nichol menjadi 2-0. (Rif/I-1)