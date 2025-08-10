Ratu Depok Ayu Ting Ting Guncang Lapangan Kostrad Cilodong

Ilustrasi(Dok Ist)

DANGDUT Dangdutan Ayu Ting Ting sukses digelar. Ribuan penonton memadati Lapangan Kostrad Cilodong untuk menyaksikan konser tunggal perdana sang Ratu Depok dari sang bintang dangdut ternama, Ayu Ting Ting. Konser ini juga menampilkan kolaborasi spektakuler dengan nama-nama besar seperti Rhoma Irama, Andre Taulany, dan El Corona. Konser ini juga kian mengukuhkan Depok sebagai salah satu barometer musik dangdut tanah air.

"Luar biasa bahagia, konser pertamaku dapat sambutan yang baik. Aku dapat banyak cinta hari ini, dan jadi motivasi aku untuk terus memajukan musik dangdut. Ini semua kupersembahkan untuk keluargaku, pendukungku yang selalu support, dan juga untuk para penikmat musik dangdut,” kata Ayu.

Kebahagiaan Ayu terasa menyatu dalam suasana di area konser yang terasa meriah sejak dibukanya penukaran tiket pukul 10.00 WIB. Ditemani pemegang tiket VIP yang melakukan sesi check sound dan foto eksklusif bersama Ayu. Sorak sorai kian membahana, ketika penonton dengan antusias meneriakkan nama Ayu di tengah hujan yang mengguyur Lapangan Kostrad pada sore hari, menanti kehadiran Ratu Depok di atas panggung.

Dengan sentuhan nuansa K-Pop pada kostum dan penampilannya, Ayu membawakan deretan lagu andalan dengan rasa nostalgia, dari Minyak Wangi, Geboy Mujaer hingga Sambalado dengan koreografi enerjik. Ia juga memanjakan penonton dengan lagu India Ram Chahe Leela serta tembang Timur Tengah Ya Tab Tab, menambah warna pada panggung malam itu.

Di awal penampilan, penonton dikejutkan dengan hadirnya Boy William sebagai teman duet rahasia Ayu. Aksi panggung yang semula bernuansa romantis, kemudian berubah menjadi momen haru saat Bilqis, putri Ayu, naik ke panggung memainkan piano dan berduet dengan sang Ibu.

Kehangatan dan kekompakan keduanya sukses membuat penonton hanyut hingga menitikkan air mata. “Terima kasih Nak, sudah memenuhi permintaan bunda untuk tampil bermain piano. Ini dia Bilqis Khumairah Razak,” ucap Ayu Ting Ting dengan air mata haru.

Andre Taulany hadir pada konser ini, menunjukkan dukungan langsung sebagai sahabat Ayu. Bukan hanya duet dengan Ayu, Andre juga menghidupkan suasana dengan ragam lawakan selama hampir 10 menit. Penonton kembali terpancing bergoyang saat Ratu Depok berduet maut dengan El Corona, menghidupkan panggung lewat medley lagu Milikku, Pantun Janda dan Ikan Dalam Kolam.

Momen bersejarah juga terjadi saat puncak acara, dengan hadirnya duet lintas generasi Ayu Ting Ting dengan idolanya, Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta Band, menyanyikan lagu Pertemuan dan Cuma Kamu. Kejutan semakin lengkap ketika Raja Dangdut bersama Soneta Band membuka penampilan dengan membawakan lagu hits BTS berjudul Butter, menghadirkan sentuhan unik perpaduan dangdut dan K-Pop. Kolaborasi ini bukan hanya simbol kebesaran musik dangdut, tetapi juga penghormatan Ayu kepada akar dan sejarah genre yang telah membesarkannya.

Kelancaran dan keberhasilan acara ini juga tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara panitia penyelenggara yang profesional dan aparat keamanan, serta antusiasme penuh dari masyarakat.

Kehadiran Wali Kota Depok, Sopian Suri, yang turut memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan, semakin menambah semangat seluruh tim dan memastikan acara berjalan lancar. Kesuksesan pelaksanannya kembali menegaskan bahwa musik dangdut bukan sekadar hiburan, melainkan bagian penting dari identitas dan kebanggaan budaya Indonesia. (H-2)

