Kumpulan Trik Capcom Monster Hunter Wilds Monster Hunter PS5 Lengkap

CAPCOM Monster Hunter Wilds adalah game aksi RPG terbaru dari seri Monster Hunter buatan Capcom, yang akan dirilis untuk konsol PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan PC pada tahun 2025.

Game ini merupakan lanjutan utama dari Monster Hunter: World dan Monster Hunter Rise, serta menjadi salah satu game Monster Hunter yang paling ambisius dari segi grafis, gameplay, dan eksplorasi dunia.

Berikut Trik Capcom Monster Hunter Wilds Monster Hunter PS5

1. Manfaatkan Lingkungan Sekitar

Gunakan elemen alam seperti batu, jurang, ledakan lava, dan badai pasir untuk menjebak atau melukai monster.

Lingkungan kini lebih interaktif, jadi perhatikan cuaca dan waktu karena bisa memengaruhi monster dan jalur perburuan.

2. Pelajari Pola Monster

Setiap monster punya pola serangan berbeda. Awasi waktu serang, animasi awal sebelum mereka menyerang, dan zona lemah mereka.

Gunakan Hunter's Notes untuk mengetahui bagian tubuh yang paling efektif diserang.

3. Gunakan Weapon Type Sesuai Gaya Main

Setiap senjata punya gaya permainan dan kombo unik.

Untuk pemula, cobalah Long Sword atau Sword dan Shield.

Untuk pemain ahli, gunakan Insect Glaive, Gunlance, atau Switch Axe.

4. Bawa Item Persiapan yang Tepat

Potion, Mega Potion, Trap, Flash Bomb, dan Barrel Bomb sangat penting.

Siapkan Elemental Resistance Gear berdasarkan monster yang kamu buru.

5. Gunakan Armor Set dan Skill

Critical Eye untuk serangan

Evade Extender untuk mobilitas

Recovery Up untuk bertahan

Mix and match armor dari monster berbeda untuk mendapatkan build terbaik.

6. Manfaatkan Palico dan Palamute

Upgrade senjata dan armor mereka secara rutin.

Palico bisa memiliki skill support seperti healing, trap, atau distract.

7. Tandai Monster dan Gunakan Scoutflies

Gunakan jejak kaki, lendir, dan bekas cakaran untuk melacak monster lebih cepat.

Tandai monster di peta agar tidak tersesat di medan luas.

8. Cobalah Mount dan Ride System

Gunakan fitur mounting saat monster jatuh atau lemah untuk mengendalikannya dan menyerang monster lain.

Di Wilds, beberapa monster bisa dikendalikan sejenak dalam mode serangan.

9. Perhatikan Dinamika Cuaca dan Waktu

Monster bisa berubah sifat saat badai datang atau malam hari tiba.

Beberapa monster hanya muncul saat kondisi tertentu.

10. Ikuti Event dan Misi Khusus

Capcom sering memberikan event quest berhadiah armor eksklusif atau kosmetik.

Beberapa event juga memberikan monster langka atau varian Apex.

11. Gunakan Mode Training untuk Latihan Kombo

Sebelum turun berburu, gunakan Training Area untuk mempelajari dan menghafal kombo senjata favorit.

12. Upgrade Senjata dengan Bijak

Fokus pada upgrade senjata yang sesuai elemen.

Perhatikan pohon evolusi senjata dan jangan asal pilih.

13. Gunakan Multiplayer untuk Berburu Lebih Mudah

Bergabung dengan 3 hunter lainnya akan mempercepat perburuan monster besar.

Gunakan SOS Flare jika kesulitan saat solo hunt.

Game ini membawa pengalaman berburu monster ke level baru dengan dunia yang lebih hidup, sistem cuaca dinamis, dan monster yang lebih agresif.