Sinopsis Film Infinite Storm: Perjuangan Melawan Cuaca Ekstrem di Gunung Washington

Berikut Sinopsis Film Infinite Storm(Doc IMDB)

INFINITE Storm adalah film bergenre drama, petualangan, survival yang dirilis pada tahun 2022.

Film berdurasi 97 menit ini diperankan oleh Naomi Watts, Billy Howle, Denis O'Hare.

Infinite Storm mengisahkan tentang Pam Bales yang diperankan oleh Naomi Watts, seorang perawat sekaligus pendaki gunung berpengalaman yang memulai pendakian di Gunung Washington, New Hampshire, AS, salah satu gunung paling mematikan di Amerika Serikat.

Saat ia mendaki untuk mengatasi kesedihan pribadinya, badai salju hebat tiba-tiba melanda.

Di tengah badai yang memburuk, Pam menemukan seorang pria misterius yang nyaris membeku dan hanya mengenakan pakaian tipis, tanpa perlengkapan mendaki apa pun.

Pam lalu memutuskan untuk menyelamatkan pria itu dengan menuntunnya turun gunung, meski cuaca ekstrem dan kondisi fisik mereka sama-sama melemah.

Perjuangan mereka melawan suhu ekstrem, angin kencang, medan berbahaya, dan krisis mental menjadi inti ketegangan film ini.

Film ini mengangkat tema keteguhan, kemanusiaan, dan kekuatan penyembuhan melalui tindakan membantu sesama.

Kisahnya diangkat dari peristiwa nyata dan menggambarkan perjuangan bertahan hidup di alam liar serta pemulihan trauma emosional.