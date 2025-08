Chord Pernah Ada Rasa Cinta - Lirik dan Kunci Gitar Tinggal Kenangan Gaby

Ilustrasi(YouTube)

LAGU "Pernah Ada Rasa Cinta" yang lebih dikenal dengan judul Tinggal Kenangan adalah salah satu lagu hits dari Gaby yang populer pada tahun 2007-2008. Lagu ini mengisahkan perasaan kehilangan dan kerinduan setelah kepergian kekasih. Dengan melodi yang menyentuh dan chord pernah ada rasa cinta yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar. Berikut adalah lirik lengkap dan kunci gitar dalam nada dasar C yang sederhana.

Lirik Lagu Tinggal Kenangan - Gaby

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Tinggal Kenangan yang bisa kamu nyanyikan sambil memainkan chord pernah ada rasa cinta:

Pernah ada rasa cinta Antara kita kini tinggal kenangan Ingin kulupakan semua tentang dirimu Namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku Jauh kau pergi meninggalkan diriku Di sini aku merindukan dirimu Kini kucoba mencari penggantimu Namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih

Chord Pernah Ada Rasa Cinta (Kunci Gitar Tinggal Kenangan)

Berikut adalah chord pernah ada rasa cinta dalam nada dasar C, yang mudah dimainkan untuk pemula:

[Intro] C G Am Em F C Dm G F [Verse] C G Pernah ada Am Em Rasa cinta F C Antara kita Dm G Kini tinggal kenangan C G Ingin kulupakan Am Em Semua tentang dirimu F C Namun tak lagi Dm F G C G Kan seperti dirimu oh bintangku [Chorus] C G Jauh kau pergi Am Em Meninggalkan diriku F C Di sini aku Dm G Merindukan dirimu C G Kini kucoba Am Em Mencari penggantimu F C Namun tak lagi Dm F G C Kan seperti dirimu oh kekasih [Interlude] Em C G Dm Em F G [Back to Verse and Chorus] [Outro] C

Tips Memainkan Chord untuk Pemula

Untuk memainkan chord pernah ada rasa cinta, pastikan kamu sudah familiar dengan kunci dasar seperti C, G, Am, Em, F, dan Dm. Berikut beberapa tips agar lebih mudah:

Latihan Transisi : Latihan perpindahan dari C ke G dan Am ke Em, karena ini sering muncul dalam lagu.

: Latihan perpindahan dari C ke G dan Am ke Em, karena ini sering muncul dalam lagu. Gunakan Capo : Jika nada dasar C terlalu tinggi, gunakan capo di fret 2 dan ubah kunci ke D seperti versi asli.

: Jika nada dasar C terlalu tinggi, gunakan capo di fret 2 dan ubah kunci ke D seperti versi asli. Ritme Sederhana: Gunakan pola petik atau genjreng sederhana seperti D-DU-UDU untuk mengikuti tempo lagu.

Makna Lagu Tinggal Kenangan

Lagu ini bercerita tentang kesedihan setelah kehilangan kekasih yang begitu dicintai. Lirik "Pernah ada rasa cinta, antara kita kini tinggal kenangan" menggambarkan perasaan rindu dan sulitnya melupakan masa lalu. Meskipun ada cerita mistis di balik lagu ini, seperti kabar bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah tragis kehilangan akibat kecelakaan, pencipta lagu, Rifai Ilyas (Pay) dari Caramel Band, mengklarifikasi bahwa cerita tersebut hanyalah hoax. Lagu ini tetap menjadi favorit karena liriknya yang emosional dan chord pernah ada rasa cinta yang mudah dihafal.

Kenapa Lagu Ini Populer?

Lagu Tinggal Kenangan viral pada masanya karena:

Melodi Menyentuh : Melodi lagu ini mudah diingat dan cocok untuk dinyanyikan saat galau.

: Melodi lagu ini mudah diingat dan cocok untuk dinyanyikan saat galau. Chord Mudah : Kunci gitarnya sederhana, sehingga cocok untuk pemula.

: Kunci gitarnya sederhana, sehingga cocok untuk pemula. Cerita Emosional: Liriknya mewakili perasaan banyak orang yang pernah kehilangan cinta.

Dengan chord pernah ada rasa cinta, kamu bisa memainkan lagu ini kapan saja, baik untuk latihan gitar maupun untuk bernostalgia. Selamat mencoba dan nikmati melodi indah dari lagu ini!