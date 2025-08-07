10 K-Drama Terbaru 2025 Paling Seru dari Berbagai Genre Wajib Ditonton!

K-Drama 2025 yang wajib ditonton.(YouTube)

APA saja K drama terbaru di tahun 2025 yang wajib masuk daftar tontonanmu? Tahun ini, drama Korea hadir dengan cerita segar, aktor papan atas, dan genre yang beragam, mulai dari romansa yang bikin baper, thriller penuh ketegangan, hingga komedi yang mengocok perut.

Artikel ini akan membahas 10 rekomendasi K drama terbaru 2025 yang diprediksi meraih rating tinggi dan cocok untuk semua selera. Yuk, simak daftarnya!

1. When Life Gives You Tangerines (Romansa Sejarah)

Drama romansa sejarah ini mengisahkan Oh Ae Sun (IU), seorang gadis miskin bercita-cita menjadi penyair, dan Gwan Sik (Park Bo Gum), sahabat masa kecilnya yang diam-diam mencintainya. Berlatar di Pulau Jeju dari tahun 1950-an hingga 2025, drama ini penuh dengan emosi, konflik keluarga, dan kisah cinta yang mengharukan. Cocok untuk kamu yang suka drama dengan nuansa nostalgia.

2. Love Scout (Komedi Romantis)

K drama terbaru bergenre romcom ini menghadirkan Kang Ji Yun (Han Ji Min), seorang CEO ambisius yang sibuk dengan karier, dan Yoo Eun Ho (Lee Joon Hyuk), sekretarisnya yang juga ayah tunggal. Chemistry mereka yang manis dan cerita ringan tentang cinta di dunia kerja membuat drama ini wajib ditonton. Tayang di Netflix, drama ini mencetak rating 9,4 di IMDb!

3. The Haunted Palace (Fantasi Sejarah)

Yoon Gab (Yook Sung Jae), seorang pejabat istana, dirasuki oleh roh Imoogi yang terhubung dengan cinta pertamanya, Yeo Ri (Bona). Drama ini menggabungkan unsur fantasi, romansa, dan misteri di era kerajaan. Dengan rating 6,8% AGB Nielsen, drama ini cocok untuk penggemar cerita sageuk yang penuh intrik.

4. Mercy for None (Thriller Aksi)

Bagi penggemar genre aksi, K drama terbaru ini wajib ditonton. Mengisahkan Nam Gi Joon (So Ji Sub), mantan anggota geng Bongsan yang kembali ke dunia kriminal untuk menyelesaikan konflik dengan adiknya. Drama ini penuh dengan aksi intens dan plot twist yang bikin deg-degan. Tayang mulai Juni 2025 di Disney+ Hotstar.

5. Spring of Youth (Romansa Remaja)

Drama ini mengikuti Sa Gye (Ha Yoo Joon), mantan bintang K-Pop yang pindah ke universitas dan membentuk band baru bersama Kim Bo Ra (Park Ji Hu). Kisah cinta segitiga dan semangat masa muda membuat drama ini segar dan penuh energi. Tayang di Netflix mulai 6 Mei 2025, cocok untuk penggemar romansa kampus.

6. Hunter with a Scalpel (Thriller Psikologis)

Seo Se Hyun (Park Ju Hyun), seorang ahli forensik genius, terjebak dalam konflik saat menemukan bukti bahwa ayahnya adalah pembunuh berantai. Drama ini penuh ketegangan psikologis dan misteri yang bikin penasaran. Tayang di Disney+ Hotstar mulai 16 Juni 2025, drama ini wajib masuk watchlist penggemar thriller.

7. The Nice Guy (Romansa Komedi)

Park Seok Cheol (Lee Dong Wook), pria dari keluarga gangster dengan hati tulus, berjuang mengejar mimpinya sebagai penulis novel sambil melindungi cinta pertamanya, Kang Mi Young (Lee Sung Kyung). Drama ini menghadirkan romansa manis dengan bumbu komedi dan konflik keluarga. Tayang di JTBC mulai 18 Juli 2025.

8. Tastefully Yours (Komedi Romantis)

Han Beom Woo (Kang Ha Neul), pewaris perusahaan makanan, bertemu Mo Yeon Joo (Go Min Si), koki pedesaan dengan filosofi rasa unik. Persaingan mereka berubah jadi romansa yang manis di tengah dunia kuliner. Drama ini tayang di Netflix mulai 12 Mei 2025 dan cocok untuk pecinta romcom kuliner.

9. My Girlfriend is the Man (Fantasi Komedi)

Drama unik ini bercerita tentang Ji Eun (Arin) yang terbangun dalam tubuh pria setelah mencintai pacarnya, Yun Jae (Yoon Sanha). Perjuangan mereka untuk mengembalikan Ji Eun ke wujud aslinya penuh dengan komedi dan romansa. Tayang di KBS mulai 23 Juli 2025, drama ini bikin tertawa sekaligus baper.

10. Dear Hongrang (Sageuk Romantis)

Drama sejarah ini mengisahkan Jae Yi (Jo Bo Ah) yang mencari adik tirinya yang hilang di akhir era Joseon. Bersama cinta pertamanya, drama ini penuh misteri keluarga dan romansa yang menyentuh. Tayang di Netflix mulai 16 Mei 2025, cocok untuk penggemar sageuk yang emosional.

Mengapa K Drama Terbaru 2025 Begitu Dinanti?

K drama terbaru tahun 2025 menawarkan kombinasi cerita yang inovatif, aktor ternama, dan produksi berkualitas tinggi. Dari romansa yang mengharukan hingga thriller yang menegangkan, ada sesuatu untuk semua orang. Banyak drama ini juga tayang di platform streaming seperti Netflix dan Disney+ Hotstar, sehingga mudah diakses oleh penonton global.

Tips Menonton K Drama Terbaru

Buat daftar tontonan berdasarkan genre favoritmu.

Gunakan platform streaming seperti Netflix, Disney+ Hotstar, atau Prime Video untuk akses mudah.

Ikuti akun media sosial resmi drama untuk update episode terbaru.

Siapkan camilan untuk sesi maraton akhir pekan!

Kesimpulan

Dengan berbagai genre dan cerita yang menarik, K drama terbaru 2025 siap memanjakan penggemar drama Korea di seluruh dunia. Dari kisah cinta di Pulau Jeju hingga misteri kriminal di Seoul, daftar ini punya semua yang kamu cari.