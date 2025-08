Tom Holland Pamer Kostum Baru dalam Cuplikan Perdana Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland bocorkan kostum terbaru untuk film Spider-Man: Brand New Day.(Instagram)

AKTOR Tom Holland resmi memberikan bocoran pertama untuk film Spider-Man: Brand New Day, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Dalam video pendek yang diunggah di Instagram, Sabtu (2/8), Holland memperlihatkan kostum baru sang manusia laba-laba.

Cuplikan tersebut menampilkan Holland berjalan mendekati kamera, lalu menoleh ke samping dan bertanya, “Kau siap?” Ia kemudian tersenyum dan berlari menjauh, sebelum judul film muncul di layar.

Film keempat dalam waralaba Spider-Man produksi Marvel dan Sony ini akan kembali menampilkan Holland sebagai Peter Parker dan Zendaya sebagai MJ Jones-Watson. Ceritanya merupakan kelanjutan dari peristiwa besar dalam Spider-Man: No Way Home (2021).

Aktris Sadie Sink dan Liza Colón-Zayas turut bergabung sebagai pendatang baru dalam film ini. Sementara kursi sutradara kini dipegang oleh Destin Daniel Cretton, yang sebelumnya mengarahkan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dalam presentasi Sony di CinemaCon 2025 lalu, Cretton mengungkap antusiasmenya terhadap proyek ini. “Kami benar-benar tenggelam dalam eksplorasi tahap baru karakter luar biasa ini. Setiap hari kami berdiskusi soal kostum, teknik berayun, dan bagaimana menciptakan kisah emosional yang belum pernah dilihat sebelumnya,” ujarnya.

Holland, yang biasanya dikenal suka membocorkan cerita film, kali ini memilih bungkam soal detail proyek. Ia pertama kali mengonfirmasi keterlibatannya dalam film ini saat tampil di The Tonight Show bersama Jimmy Fallon pada Oktober 2024.

Di luar proyek Spider-Man, Holland dan Zendaya juga akan membintangi film The Odyssey garapan Christopher Nolan, bersama sederet bintang besar seperti Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, dan Robert Pattinson.

Zendaya juga akan kembali membintangi serial Euphoria yang membesarkan namanya, serta sedang dalam proses syuting film The Drama, di mana ia beradu peran dengan Pattinson. (People/Z-2)