Chord Hargai Aku Armada: Lirik dan Kunci Gitar Mudah untuk Pemula

Lagu "Hargai Aku" dari Armada adalah salah satu hits populer dari album Satu Hati Sejuta Cinta yang dirilis pada 2012. Lagu ini diciptakan oleh Andika Maihendra Yuda dan punya makna mendalam tentang pentingnya saling menghargai. Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord Hargai Aku Armada lengkap dengan liriknya, cocok untuk pemula dengan kunci gitar yang mudah dipelajari.

Mengenal Lagu Hargai Aku dari Armada

Hargai Aku menceritakan tentang seseorang yang merasa diremehkan dan meminta untuk dihargai sebelum dinilai. Liriknya yang sederhana namun penuh emosi membuat lagu ini disukai banyak orang. Dengan melodi yang lembut, lagu ini sering dimainkan oleh penggemar musik yang belajar gitar. Chord Hargai Aku Armada di bawah ini menggunakan kunci dasar yang ramah untuk pemula.

Chord Hargai Aku Armada (Kunci Dasar G)

[Intro] G E Am D G G E Am D G [Verse 1] G E Am D G Seringkali kau merendahkan ku Am D Bm Em Melihat dengan sebelah matamu Am D G Aku bukan siapa-siapa G E Am D G Selalu saja kau anggap ku lemah Am D Bm Em Merasa hebat dengan yang kau punya Am D G G7 Kau sombongkan itu semua [Chorus] C D G Coba kau lihat dirimu dahulu Em Am D G G7 Sebelum kau nilai kurangnya diriku C D G Apa salahnya hargai diriku Em Am D C D Sebelum kau nilai siapa diriku [Verse 2] G E Am D G Seringkali kau merendahkan ku Am D Bm Em Melihat dengan sebelah matamu Am D G Aku bukan siapa-siapa [Chorus] C D G Coba kau lihat dirimu dahulu Em Am D G G7 Sebelum kau nilai kurangnya diriku C D G Apa salahnya hargai diriku Em Am D G G7 Sebelum kau nilai siapa diriku [Interlude] C D G Em Am D G G7 C C Am D Bm Em Am D G G7 [Chorus] C D G Coba kau lihat dirimu dahulu Em Am D G G7 Sebelum kau nilai kurangnya diriku C D Bm Apa salahnya hargai diriku Em Am D G Sebelum kau nilai siapa diriku Em Am D C D/F#-G Sebelum kau nilai siapa diriku [Outro] G

Chord di atas diambil dari sumber terpercaya dan disesuaikan agar mudah dimainkan, terutama untuk pemula. Kamu bisa mencoba dengan kunci dasar G seperti di atas atau transpose ke kunci C untuk variasi lain.

Tips Memainkan Chord Hargai Aku Armada

Gunakan capo : Jika kunci G terasa sulit, pakai capo di fret 2 dan mainkan dengan kunci F untuk nada yang lebih rendah.

: Jika kunci G terasa sulit, pakai capo di fret 2 dan mainkan dengan kunci F untuk nada yang lebih rendah. Latihan transisi chord : Perhatikan pergantian dari Am ke D dan G ke G7, karena ini bagian yang sering membuat pemula tersandung.

: Perhatikan pergantian dari Am ke D dan G ke G7, karena ini bagian yang sering membuat pemula tersandung. Ritme strumming: Gunakan pola strumming sederhana seperti D-D-U-U-D-U (down-down-up-up-down-up) untuk mengikuti irama lagu.

Lirik Lengkap Hargai Aku - Armada

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Hargai Aku untuk kamu nyanyikan sambil memainkan gitar:

Seringkali kau merendahkan ku

Melihat dengan sebelah matamu

Aku bukan siapa-siapa



Selalu saja kau anggap ku lemah

Merasa hebat dengan yang kau punya

Kau sombongkan itu semua



Coba kau lihat dirimu dahulu

Sebelum kau nilai kurangnya diriku

Apa salahnya hargai diriku

Sebelum kau nilai siapa diriku

Lirik ini mudah dihafal dan cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau solo. Pesan lagunya mengajak kita untuk saling menghargai sebelum menilai orang lain.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Hargai Aku digemari karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari dan melodinya yang enak didengar. Armada dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta dan kehidupan yang sederhana namun menyentuh. Lagu ini juga sering dimainkan di kafe atau acara akustik karena chord Hargai Aku Armada mudah dipelajari dan fleksibel untuk berbagai alat musik seperti gitar dan ukulele.