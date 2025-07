Mia Carragher Ditunjuk Jadi Katniss Everdeen di The Hunger Games: On Stage

Mia Carragher(Instagram @miacarragher)

MIA Carragher resmi ditetapkan sebagai pemeran utama dalam pertunjukan The Hunger Games: On Stage, yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang di London.

Putri dari mantan pemain klub Liga Primer Inggris Liverpool, Jamie Carragher, akan berperan sebagai Katniss Everdeen, karakter ikonis dari trilogi novel karya Suzanne Collins.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi, @thehungergamesonstage yang diunggah pada Selasa (29/7) disertai foto dan video singkat sang aktris yang sedang berlatih dengan busur panah.

Dalam cuplikan video, Carragher mengungkapkan antusiasmenya memerankan tokoh pemberani tersebut.

"Saya sangat bersemangat untuk memerankan Katniss. Saya sangat terhubung dengannya. Saya pikir dia sangat berani, tetapi dia juga memiliki kualitas yang mengayomi. Semua orang harus datang dan menonton The Hunger Games: On Stage karena ini akan sangat berbeda dari yang pernah Anda lihat," kata Mia Carragher.

Aktris kelahiran 2004 itu merupakan lulusan Tring Park School for the Performing Arts dan pernah menimba ilmu di Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Sebelumnya, ia telah membintangi film One Night in Istanbul dan serial The Gathering di Channel 4. Proyek terkininya adalah film komedi Let's Love, di mana ia akan beradu akting dengan Josh Hutcherson, salah satu bintang alumni The Hunger Games.

Adaptasi panggung pertama dari The Hunger Games ini sebuah venue baru berkapasitas 1.200 penonton. Naskah pertunjukan ditulis oleh Conor McPherson, penulis pemenang penghargaan, sementara sutradaranya adalah Matthew Dunster yang dikenal lewat karya 2:22 A Ghost Story.

Dalam pernyataan resmi, Dunster mengungkapkan bahwa proses pencarian pemeran Katniss dilakukan dengan ketat.

"Kami sudah mencari Katniss secara luas dan menyeluruh. Hanya satu aktor yang bisa memadukan karisma, ketangguhan, dan humor Katniss. Mia Carragher adalah pilihan yang tepat," katanya.

Pertunjukan ini diharapkan bisa menghidupkan kembali kisah epik Katniss di arena pertarungan. Informasi lebih lanjut mengenai tiket dan jadwal bisa diakses melalui media sosial produksi dan Mia Carragher. (Z-1)