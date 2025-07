Lirik, Terjemahan, dan Chord Lagu Cheerleader - OMI: Lengkap dan Mudah Dipahami

Lagu Cheerleader dari OMI(youtube)

Lagu Cheerleader dari OMI adalah hits reggae fusion yang viral di seluruh dunia. Dengan irama yang catchy, lagu ini bikin pendengar ingin ikut bernyanyi dan menari. Di sini, kamu akan menemukan lirik, terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan chord gitar untuk memainkan lagu Cheerleader. Cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar atau sekadar memahami makna lagunya!

Lagu Cheerleader bercerita tentang seorang pria yang sangat mencintai kekasihnya. Dia merasa kekasihnya selalu ada untuk memberi dukungan, seperti seorang pemandu sorak (cheerleader). Meski banyak godaan dari orang lain, pria ini tetap setia karena kekasihnya adalah "solusi satu-satunya". Lagu ini penuh dengan perasaan cinta dan kesetiaan yang manis!

Lirik dan Terjemahan Lagu Cheerleader

Berikut adalah lirik lagu Cheerleader (Felix Jaehn Remix) oleh OMI beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

When I need motivation Saat aku butuh motivasi My one solution is my queen Solusiku satu-satunya adalah ratuku 'Cause she stays strong, yeah, yeah Karena dia selalu kuat She is always in my corner Dia selalu di sisiku Right there when I want her Tepat di sana saat aku membutuhkannya All these other girls are tempting Semua gadis lain ini menggoda But I'm empty when you're gone Tapi aku merasa hampa saat kau pergi And they say Dan mereka bilang Do you need me? Do you think I'm pretty? Apakah kau butuh aku? Apakah kau pikir aku cantik? Do I make you feel like cheating? Apakah aku membuatmu ingin berselingkuh? And I'm like no, not really 'cause Dan aku bilang tidak, tidak juga karena [Chorus] Oh, I think that I've found myself a cheerleader Oh, aku rasa aku telah menemukan penyemangatku She is always right there when I need her Dia selalu ada saat aku membutuhkannya Oh, I think that I've found myself a cheerleader Oh, aku rasa aku telah menemukan penyemangatku She is always right there when I need her Dia selalu ada saat aku membutuhkannya

Lirik ini menunjukkan betapa pria dalam lagu Cheerleader merasa beruntung memiliki kekasih yang setia dan mendukungnya. Untuk lirik lengkap, kamu bisa cek di situs seperti KapanLagi.com atau Sonora.id.

Chord Gitar Lagu Cheerleader

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Cheerleader. Gunakan capo di fret 2 agar lebih mudah dimainkan:

[Intro] E B A A E B A A [Verse] E B A When I need motivation, my one solution is my E B A Queen 'cause she stays strong, yeah, yeah E B A She is always in my corner, right there when I want her E B A All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone [Pre-Chorus] E A B A Do you need me? Do you think I'm pretty? E A B A Do I make you feel like cheating? And I'm like no, not really 'cause [Chorus] E A B A Oh, I think that I found myself a cheerleader E A B A She is always right there when I need her E A B A Oh, I think that I found myself a cheerleader E A B A She is always right there when I need her

Chord ini diambil dari sumber terpercaya seperti Kompas.com dan cocok untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo santai untuk menangkap vibe reggae-nya!

Tips Memainkan Chord Cheerleader

Gunakan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada dengan lagu aslinya.

Mainkan dengan strumming sederhana: down, down, up, up, down.

Fokus pada transisi antara chord E, B, dan A agar lebih lancar.

Mengapa Lagu Cheerleader Begitu Populer?

Lagu Cheerleader dirilis pada 2012, tetapi menjadi viral setelah remix oleh Felix Jaehn pada 2014. Lagu ini menduduki puncak tangga lagu di 20 negara, termasuk Billboard Hot 100. Irama reggae fusion dan lirik yang romantis membuatnya disukai banyak orang, bahkan jadi tren di TikTok! Menurut artikel di OLX News, lagu ini punya makna positif tentang kesetiaan, meski beberapa orang menganggapnya sedikit kontroversial karena fokus pada peran kekasih sebagai pendukung pria.

Dengan lirik, terjemahan, dan chord di atas, kamu bisa menikmati lagu Cheerleader lebih dalam. Coba mainkan di gitar atau nyanyikan bersama teman-teman. (Z-2)