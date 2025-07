Rosalía Jadi Brand Ambassador New Balance

Rosalia sebagai brand ambassador New Balance.(MI/HO)

BUAT para pengguna TikTok dan Instagram, sound Bizcochito pasti nggak asing — meski kamu belum kenal dengan penyanyinya. Rosalía adalah sosok di balik lagu viral itu. Ia adalah musisi perempuan peraih penghargaan Grammy asal Spanyol, yang mengusung konsep genre-bending dalam musik; mulai dari mengeksplor flamenco pop khas Latin, hingga experimental pop dan R&B. Tahun lalu, nama Rosalía semakin melejit berkat kolaborasinya dengan personel grup K-Pop Blackpink, Lisa di single New Woman.

Di samping eksistensinya di dunia musik, Rosalía juga sempat viral di media sosial pada Mei lalu berkat penampilannya. Ia tertangkap hadir di momen fitting Met Gala, memakai t-shirt, rok putih feminin, dipadukan dengan sepatu football New Balance 442 PRO FG V2 yang terkesan maskulin.

Penampilan ini menjadi bukti bahwa Rosalía selalu punya duality dan gaya yang antimainstream.

Baca juga : Cari Sepatu Lari untuk Daily Trainer? Kenalan dengan FuelCell Rebel v5

Berkat track record-nya sebagai pop icon baru di kancah musik internasional, serta identitas fesyennya yang unik, New Balance menggandeng Rosalía sebagai global ambassador terbaru mereka.

"Rosalía membawa semangat independen yang selalu New Balance jaga sejak 1906. Sebuah kehormatan bahwa Rosalía bisa bergabung dengan kami. Ia membawa keunikan, kreativitas, dan keberanian berekspresi yang anti-mainstream. Ia tidak menjadi follower tren, tapi justru pionirnya. Lewat kolaborasi ini, New Balance siap membawa gebrakan baru dengan strategi yang fokus pada produk dan storytelling. 'Tampil beda' adalah kekuatan yang menyatukan kami," ujar Brand President dan Chief Marketing Officer New Balance Chris Davis.

Rosalía menjadi sosok yang memperkenalkan koleksi terbaru New Balance, yaitu 204L, sepatu lifestyle dengan siluet low-profile yang terinspirasi dari sepatu retro runner.

Baca juga : Suka Pakai Sepatu dan Rutin Sikat Sepatu 2 Hari Sekali, Joko Anwar: Risih,..nanti warnanya berubah

Menggunakan material suede premium dan desain sleek, sepatu ini hadir sebagai representasi nilai New Balance yang setara antara aspek sport dan fashion – melebur menjadi satu konsep "sportstyle" yang menjadi tren terkini di masyarakat.

Rosalía membagikan antusiasmenya: "Kecintaan saya terhadap fesyen dan desain terus berkembang seiring waktu. Saya sudah lama menjadi penggemar New Balance, sehingga kolaborasi ini rasanya sangat istimewa. Apresiasi untuk New Balance yang berhasil menjembatani dunia olahraga dan budaya dalam beberapa tahun terakhir."

Bersama seniman visual ikonik asal Amerika Serikat (AS) Alex Prager, New Balance merilis video kampanye bernuansa noir yang sinematik.

Rosalía tampil sebagai karakter utama yang mencuri perhatian dengan membawa sebuah boks misterius, memasuki headquarter New Balance di Boston.

Ternyata, boks tersebut berisi logo kustom New Balance x Rosalía, yang menjadi simbol kolaborasi artistik keduanya. Kampanye ini bukan cuma tentang produk — tapi tentang pesan. Sebuah sinyal bahwa New Balance kini melangkah lebih jauh: dari brand fungsional ke brand yang berani bercerita, dan relevan secara budaya.

"Rosalía bukan sekedar wajah baru New Balance, tapi simbol dari kultur yang selalu progresif bergerak. Cara dia nge-blend tradisi, musik, fashion, sampai persona dirinya, semuanya relevan banget sama cara generasi sekarang mengekspresikan diri, yang menolak dikotak-kotakkan. Buat kami di Indonesia, kolaborasi ini menunjukkan kalau New Balance makin dekat ke dunia di mana sport, lifestyle, dan culture nggak lagi dipisah-pisahin, dan menjawab permintaan produk sportstyle yang semakin diminati." ungkap Sports Brand Marketing General Manager MAP Active Martina Harianda Mutis.

Kolaborasi Ini menandai evolusi berkelanjutan New Balance dalam menjembatani performa atletik dan sensibilitas high fashion, sementara Rosalía memperluas pengaruhnya melampaui dunia musik ke ranah gaya hidup dan inovasi desain. (Z-1)