Fakta Jerry Yan dan F4 Reuni Setelah 12 Tahun, Ken Chu Sempat Bohong

F4( Instagram @kenchu9)

PENONTON konser grup musik Taiwan Mayday di Taipei pada Sabtu, 12 Juli dikejutkan dengan penampilan spesial boyband Taiwan F4, yang bubar pada 2009, pada akhir konser. F4, yang terdiri dari Vic Chou, 44, Vanness Wu, 46, Ken Chu, 46, dan Jerry Yan, 48, juga tampil membawakan dua lagu bersama Mayday.

Lagu-lagu tersebut ialah Meteor Rain milik F4 dan The Song of Laughter and Forgetting milik Mayday. Penampilan pada Sabtu itu merupakan pertama kalinya keempat anggota F4 tampil bersama setelah 12 tahun.



Pada 2013, F4 reuni di gala Tahun Baru Imlek TV Jiangsu Tiongkok, di mana mereka membawakan dua lagu dari album pertama band, Meteor Rain dan As Soon As Possible.

Konser Mayday pada Sabtu kemarin, merupakan bagian dari tur #5525 band tersebut, yang menjadi konser terakhir Mayday di Taipei Dome. Di konser tersebut, Chen Hsin-hung, vokalis Mayday yang dikenal dengan nama panggung Ashin, mengungkapkan reuni tersebut direncanakan selama dua tahun, dilaporkan TVBS.

“Kalian berempat tidak berubah sama sekali. Tidak mudah untuk berdiri bersama di atas panggung lagi, dan kalian semua sibuk dengan pekerjaan. Semua rekan-rekan di sekitar kami lah yang membuat reuni ini terwujud,” kata Ashin tentang penampilan F4 di konser Mayday, dikutip Media Indonesia dari Mothership, Minggu, (13/7).

Sebagai tanggapan, keempat anggota F4 mengucapkan terima kasih kepada Ashin dan timnya atas usaha mereka dalam membawa grup ini bersatu kembali. Jerry Yan menyatakan reuni F4 di konser Mayday “rasanya seperti mimpi.” Ia juga menyebut ini adalah momen yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi.

Ken Chu, yang sebelumnya menyembunyikan reuni dengan klaim dia tidak menjalin kontak dengan anggota F4 lainnya, bercanda mengatakan dia merasa “lega” setelah penampilan.

“Saya sudah berpura-pura bodoh selama ini. Setiap kali ada yang bertanya (tentang reuni), saya bilang, ‘Saya tidak tahu. Saya tidak dekat dengan mereka.’ Setelah hari ini, saya tidak perlu berpura-pura bodoh lagi,” kata Chu. (H-4)