Jay Park Ajak Duet Ziva Magnolya Bawakan Ganadara

Penyanyi Ziva Magnolya(Dok : Instagram Ziva Magnolya @zivamagnolya)

GUGUP dirasakan penyanyi Indonesia Ziva Magnolya lantaran diajak berduet oleh penyanyi sekaligus rapper Amerika-Korea, Jay Park. Ziva dan Jay membawakan lagu berjudul Ganadara dalam konser bertajuk Serenade, Body Rolls.

"Maaf, ya, aku agak sedikit gugup karena dapat kesempatan untuk bernyanyi bersama cowok paling tampan di sini," kata Ziva Magnolya dalam konser Jay Park di Jakarta, Sabtu (12/7).

Mulanya, Jay Park hanya bernyanyi seorang diri diikuti dengan layar LED yang bertuliskan Ganadara dibalut dengan suasana perkotaan. Tak lama, Ziva masuk dengan suaranya yang manis dan lembut. Keduanya bernyanyi bersama dengan riang, diikuti dengan para penari yang menghampiri. Di Korea Selatan, lagu Ganadara dibawakan Jay Park bersama dengan IU dan dirlis pada 2024.

Setelah lagu usai, Jay kembali ke belakang panggung untuk persiapan penampilan berikutnya, dan Ziva meminta izin untuk membawakan lagu yang dia ciptakan Get Over Him. Penampilan Ziva ditutup dengan energik, ruangan didominasi oleh cahaya berwarna ungu. Tepuk tangan pun didapatkannya sebelum meninggalkan panggung.

Ziva Magnolya Muskitta atau yang dikenal dengan Ziva Magnolya merupakan penyanyi asal Indonesia yang juga pernah menyabet juara tiga dalam ajang Indonesian Idol musim kesepuluh. Penyanyi yang lahir tahun 2001 itu kini tidak hanya disibukkan dengan aktivitas menyanyi, tapi, juga sebagai aktris dan pembawa acara di televisi.(Ant/M-2)