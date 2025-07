Urutan Nonton Anime Boku No Hero Academia Lengkap untuk Pemula

Anime boku(IGN Nordic)

APAKAH kamu baru ingin menyelami dunia seru anime Boku No Hero Academia? Atau mungkin kamu bingung dengan urutan nonton yang benar karena ada banyak season, OVA, dan movie?

Jangan khawatir! Panduan ini akan membantu kamu memahami urutan nonton anime Boku No Hero Academia (My Hero Academia) dengan mudah dan jelas. Dengan mengikuti urutan ini, kamu bisa menikmati cerita tanpa kehilangan detail penting!

Mengapa Harus Mengikuti Urutan Nonton Anime Boku?

Anime Boku No Hero Academia memiliki alur cerita yang terhubung antara season, OVA, dan movie. Menonton dengan urutan yang tepat akan membuat kamu lebih memahami perkembangan karakter seperti Izuku Midoriya dan konflik seru di dunia pahlawan. Yuk, simak panduan berikut agar pengalaman menontonmu lebih menyenangkan!

1. Boku No Hero Academia Season 1 (2016)

Mulailah petualanganmu dengan anime Boku di Season 1. Season ini memperkenalkan Izuku Midoriya, seorang anak tanpa quirk (kekuatan super) yang bermimpi menjadi pahlawan. Dengan 13 episode, kamu akan melihat awal mula Midoriya masuk ke U.A. High School dan bertemu All Might, pahlawan nomor satu.

Jumlah episode: 13

Fokus cerita: Awal perjalanan Midoriya dan pelatihan di U.A.

2. Boku No Hero Academia Season 2 (2017)

Season 2 berfokus pada Festival Olahraga U.A., di mana siswa bersaing menunjukkan kemampuan mereka. Dengan 25 episode, season ini juga memperkenalkan lebih banyak karakter dan ancaman dari League of Villains.

Jumlah episode: 25

Fokus cerita: Kompetisi dan munculnya penutup mata

3. Boku No Hero Academia Season 3 (2018)

Season 3 membawa lebih banyak aksi dengan 25 episode. Midoriya dan teman-temannya menghadapi ujian lisensi pahlawan dan ancaman baru yang lebih berbahaya.

Jumlah episode: 25

Fokus cerita: Ujian lisensi dan perkembangan quirk

4. Movie 1: Boku No Hero Academia: Two Heroes (2018)

Setelah Season 3, tonton movie pertama, Two Heroes. Film ini berlatar di luar Jepang dan menampilkan All Might di masa muda. Ceritanya tidak wajib, tapi seru untuk penggemar anime Boku.

Durasi: 96 menit

Fokus cerita: Petualangan global Midoriya dan All Might

5. Boku No Hero Academia Season 4 (2019-2020)

Season 4 memiliki 25 episode dan memperkenalkan Overhaul, penutup mata baru yang kuat. Season ini juga menampilkan lebih banyak tentang dunia pahlawan profesional.

Jumlah episode: 25

Fokus cerita: Pertarungan melawan Overhaul

6. Movie 2: Boku No Hero Academia: Heroes Rising (2019)

Movie kedua ini menampilkan Midoriya dan teman-temannya melawan penutup mata di sebuah pulau. Film ini bisa ditonton setelah Season 4 karena ada sedikit spoiler kecil.

Durasi: 104 menit

Fokus cerita: Pertarungan tim melawan penutup mata kuat

7. Boku No Hero Academia Season 5 (2021)

Season 5 berfokus pada pelatihan kerja tim dan pertarungan antar kelas di U.A. Dengan 25 episode, season ini juga memperdalam konflik dengan League of Villains.

Jumlah episode: 25

Fokus cerita: Pelatihan dan ancaman baru

8. Movie 3: Boku No Hero Academia: World Heroes’ Mission (2021)

Movie ketiga ini membawa Midoriya, Bakugo, dan Todoroki dalam misi global melawan organisasi misterius. Tonton setelah Season 5 untuk konteks terbaik.

Durasi: 105 menit

Fokus cerita: Misi internasional pahlawan

9. Boku No Hero Academia Season 6 (2022-2023)

Season 6 adalah puncak aksi dengan 25 episode. Perang besar antara pahlawan dan penutup mata dimulai, membawa banyak momen emosional.

Jumlah episode: 25

Fokus cerita: Perang besar dan pengorbanan

Season 7 melanjutkan cerita epik dengan fokus pada pertarungan terakhir melawan All For One. Season ini memiliki 21 episode dan masih menjadi sorotan penggemar.

Jumlah episode: 21

Fokus cerita: Klimaks pertarungan pahlawan

11. OVA dan Special Episodes (Opsional)

Selain season dan movie, ada beberapa OVA seperti “Training of the Dead” dan “All Might: Rising”. OVA ini tidak wajib, tapi menambah wawasan tentang karakter. Tonton setelah Season 2 atau 3 untuk konteks terbaik.

Tips Menonton Anime Boku No Hero Academia

Ikuti urutan rilis : Season, lalu movie, sesuai tahun rilis untuk alur cerita yang mulus.

: Season, lalu movie, sesuai tahun rilis untuk alur cerita yang mulus. Gunakan platform legal : Tonton di platform seperti Netflix, Crunchyroll, atau iQIYI untuk mendukung kreator.

: Tonton di platform seperti Netflix, Crunchyroll, atau iQIYI untuk mendukung kreator. Perhatikan spoiler: Hindari diskusi di media sosial sebelum selesai menonton!

Kesimpulan

Menonton anime Boku No Hero Academia adalah pengalaman seru yang penuh aksi dan emosi. Dengan mengikuti urutan nonton di atas, kamu bisa menikmati setiap momen tanpa kebingungan. Mulai dari Season 1, lanjutkan ke movie dan season berikutnya, dan jangan lupa nikmati OVA untuk cerita tambahan. Siap menjadi pahlawan berikutnya? Yuk, mulai petualanganmu sekarang!