Superman Jadi Film Tersukses James Gunn, Tanda Kebangkitan DC Universe?

Film Superman 2025 yang disutradarai James Gunn menjadi film tersuksesnya secara komersial. Dikutip Media Indonesia dari Variety pada Sabtu, (12/7), Superman telah meraih US$22,5 juta dari penayangan pratinjau. Angka ini mengalahkan pendapatan pratinjau film Lilo & Stitch (US$14,5 jut) dan menjadi rekor tertinggi dalam karier James Gunn, melampaui US$$17,5 juta untuk film Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Film DC Studios ini diperkirakan akan mengumpulkan US$120 juta–US$130 juta pada akhir pekan ini secara domestik di Amerika Serikat. Warner Bros. dan beberapa layanan pelacakan memprediksi angka yang lebih konservatif, yaitu US$100 juta hingga US$110 juta. Namun evaluasi lain menempatkan angka tersebut lebih tinggi, melebihi US$140 juta berkat ulasan positif. Film Superman juga diperkirakan akan meraih setidaknya US$100 juta secara internasional, sehingga debut globalnya melebihi US$200 juta.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Superman, dan mungkin masa depan DC Universe yang kini dipimpin James Gunn dan Peter Safran, karena film ini memiliki anggaran sebesar US$225 juta. Ini merupakan perubahan besar bagi film-film DC, yang baru-baru ini mengalami serangkaian kegagalan seperti The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Shazam: Fury of the Gods, dan Blue Beetle.

Film Superman terakhir kali yang hadir sebagai film sendiri adalah Man of Steel (2013), yang dibintangi Henry Cavill dan disutradarai Zack Snyder, meraih US$21 juta dalam pemutaran awal sebelum debut akhir pekan sebesar US$116 juta. Sekuelnya pada 2016, Superman Vs Batman: Dawn of Justice, meraih US$27,7 juta dari pemutaran awal sebelum debutnya yang menghasilkan US$166 juta.

Dalam reboot Superman 2025, Corenswet berperan sebagai Man of Steel yang lebih ceria dan kurang serius, yang bertarung melawan Lex Luthor (Nicholas Hoult) sambil bekerja sebagai reporter Daily Planet bersama Lois Lane (Rachel Brosnahan). Pemeran lainnya termasuk superhero lain seperti Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Metamorpho (Anthony Carrigan), dan Mister Terrific (Edi Gathegi). (H-1)