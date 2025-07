Lirik, Chord, dan Terjemahan Lagu Blue Hair - TV Girl

Ilustrasi(Spotify)

Lagu Blue Hair dari TV Girl adalah salah satu lagu indie pop yang populer dari album Death of a Party Girl (2018). Dengan lirik yang puitis dan melodi yang menarik, lagu ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis untuk diterima di tengah tekanan sosial. Di sini, kamu akan menemukan lirik, chord gitar, dan terjemahan lagu Blue Hair dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Cocok untuk penggemar musik atau yang ingin memainkan lagunya!

Mengenal Lagu Blue Hair

Blue Hair adalah lagu ketiga dari album Death of a Party Girl karya TV Girl, band indie pop asal Amerika. Lagu ini berdurasi 3 menit 37 detik dan ditulis oleh Jason Wyman. Liriknya menggambarkan seorang gadis yang memotong rambut birunya, simbol pemberontakan, untuk menyesuaikan diri dengan standar masyarakat. Meski begitu, ia tetap merasa kesepian. Lagu ini viral di media sosial, terutama TikTok, karena liriknya yang relatable dan vibes retro yang unik.

Lirik Lagu Blue Hair - TV Girl

Berikut adalah lirik lengkap lagu Blue Hair yang penuh makna:

[Verse 1] She asked me how to be funny But that's not something you can teach What seemed so blue in the sunlight By the night was a pale green [Chorus] And she just walked away With her blue hair shining in the sun And I thought to myself That I could be the one [Verse 2] She tried so hard to fit in But they pushed her to the side Her blue hair was her rebellion But she cut it off to hide

Lirik ini menunjukkan perjalanan emosional sang gadis, dari keunikan hingga konformitas. Kata "blue hair" menjadi simbol identitas yang ingin ia pertahankan.

Chord Gitar Lagu Blue Hair

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Blue Hair dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Verse] Dm F She asked me how to be funny C G But that's not something you can teach Dm F What seemed so blue in the sunlight C G By the night was a pale green [Chorus] F G And she just walked away C Am With her blue hair shining in the sun F G And I thought to myself C Am That I could be the one

Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci standar. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar sebelum bermain!

Terjemahan Lirik Blue Hair ke Bahasa Indonesia

Agar lebih mudah dipahami, berikut terjemahan lirik lagu Blue Hair ke dalam bahasa Indonesia:

She asked me how to be funny / But that's not something you can teach

Dia bertanya bagaimana caranya lucu / Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan

Dia bertanya bagaimana caranya lucu / Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan What seemed so blue in the sunlight / By the night was a pale green

Yang tampak biru di bawah sinar matahari / Di malam hari jadi hijau pucat

Yang tampak biru di bawah sinar matahari / Di malam hari jadi hijau pucat And she just walked away / With her blue hair shining in the sun

Dan dia berjalan pergi / Dengan rambut birunya bersinar di bawah matahari

Dan dia berjalan pergi / Dengan rambut birunya bersinar di bawah matahari She tried so hard to fit in / But they pushed her to the side

Dia berusaha keras untuk diterima / Tapi mereka mendorongnya ke samping

Terjemahan ini menangkap esensi lagu yang berfokus pada perjuangan identitas dan tekanan sosial. Frasa "blue hair" diulang untuk menekankan keunikan yang akhirnya hilang.

Lagu Blue Hair mengajarkan tentang pentingnya menerima diri sendiri meski ada tekanan untuk berubah. Rambut biru dalam lagu ini melambangkan keberanian untuk berbeda, tetapi juga kerapuhan ketika menghadapi penolakan. Menurut banyak penggemar, lagu ini seperti pengingat untuk tetap setia pada diri sendiri, apa pun yang orang lain katakan.

Mengapa Lagu Blue Hair Populer?

Ada beberapa alasan mengapa Blue Hair begitu disukai:

Lirik yang Relatable: Banyak orang merasa terhubung dengan tema perjuangan identitas. Melodi yang Catchy: Nada retro dan santai membuat lagu ini enak didengar kapan saja. Viral di Media Sosial: Pengguna TikTok sering menggunakan lagu ini untuk konten emosional atau estetik.

Jika kamu ingin mendalami lagu ini, coba dengarkan sambil membaca liriknya untuk merasakan emosi yang disampaikan TV Girl.

Cara Memainkan Chord Blue Hair dengan Benar

Untuk memainkan chord Blue Hair, ikuti tips ini:

Gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan vokalmu.

Praktikkan transisi antara chord Dm, F, C, dan G untuk verse agar lebih lancar.

Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-DU-UDU untuk pemula.

Dengan latihan rutin, kamu bisa memainkan lagu Blue Hair dengan penuh perasaan!

Kesimpulan

Lagu Blue Hair dari TV Girl bukan hanya sekadar lagu indie pop, tetapi juga cerita tentang identitas dan penerimaan diri. Dengan lirik yang puitis, chord yang mudah dimainkan, dan terjemahan yang jelas, lagu ini cocok untuk dinikmati oleh siapa saja. Coba mainkan chordnya, pahami maknanya, dan rasakan emosi yang dibawa oleh Blue Hair. (Z-2)