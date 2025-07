Sinopsis Film London Has Fallen: Serangan Teroris di Ibu Kota Inggris

Berikut Sinopsis Film London Has Fallen(Doc IMDB)

LONDON Has Fallen adalah film aksi dan thriller yang dirilis tahun 2016. Film ini merupakan bagian dari sekuel dari Olympus Has Fallen (2013) dan Angel Has Fallen (2019).

Film yang disutradarai Babak Najafi ini diperankan oleh Gerard Butler sebagai Mike Banning, Aaron Eckhart sebagai Presiden Benjamin Asher, dan Morgan Freeman sebagai Wakil Presiden Allan Trumbull.

Berikut Sinopsis Film London Has Fallen

Setelah Perdana Menteri Inggris meninggal secara mendadak, para pemimpin dunia berkumpul di London untuk menghadiri pemakamannya.

Acara ini menjadi peristiwa global yang dijaga sangat ketat. Namun tanpa disangka, pemakaman berubah menjadi serangan teroris besar-besaran yang mengakibatkan hancurnya beberapa landmark terkenal di London.

Serangan ini dilakukan oleh Aamir Barkawi, seorang teroris internasional yang ingin membalas dendam kepada negara-negara Barat.

Ia menyusupkan pasukannya ke dalam kota dan menyamar sebagai polisi dan penjaga, sehingga dapat menyerang para pemimpin dunia dengan mudah.

Presiden Amerika Serikat Benjamin Asher menjadi target utama, namun berhasil diselamatkan oleh agen Secret Service Mike Banning.

Kini, Mike harus berjuang mati-matian untuk melindungi Presiden dan meloloskannya dari kejaran teroris di tengah kota London yang sedang kacau.

Dengan waktu yang terbatas dan ancaman dari segala arah, Mike harus menggunakan semua keahlian dan instingnya untuk menggagalkan rencana teror besar-besaran dan menyelamatkan dunia dari krisis internasional. (Z-4)