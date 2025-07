Bocoran Trailer Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, Adegan Berisiko dan OST

(DOK Crunchyroll.)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle baru saja merilis trailer perdananya. Dalam trailer tersebut, terlihat latarnya berada di dunia yang sama dengan film sebelumnya, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (2020).

Berdasarkan manga karya Koyoharu Gotoge, film terbaru dari Kimetsu no Yaiba ini mengadaptasi arc Infinity Castle yang mendebarkan, melanjutkan kisah dari arc Hashira Training. Setelah Muzan Kibutsuji melancarkan serangan mendadak, Tanjiro dan Korps Pemburu Iblis terjerumus ke dalam benteng iblis. Trailer tersebut menampilkan adegan baru dan menyoroti pertarungan yang penuh risiko, yang akan membawa seri ini menuju akhir.

Disutradarai oleh Haruo Sotozaki dan diproduksi oleh ufotable, film ini juga memperkenalkan dua lagu tema asli: A World Where the Sun Never Rises oleh Aimer dan Shine in the Cruel Night oleh LiSA. Kedua lagu tersebut akan dirilis di platform streaming global pada 18 Juli.

Sejak debutnya pada 2018, waralaba anime ini telah menjadi fenomena budaya global dan diakui telah memacu pertumbuhan genre anime di seluruh dunia. Serial Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba saat ini bisa ditonton di Crunchyroll.

Film ini merupakan bagian pertama dari trilogi, mewakili arc terakhir. Trilogi Infinity Castle dipastikan akan menarik minat kuat dari penggemar anime dan penonton bioskop mainstream, melanjutkan kesuksesan waralaba ini baik di Jepang maupun di luar negeri. (H-1)