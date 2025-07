Lirik Lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi - Chord Diary Depresiku Last Child

Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU Diary Depresiku dari Last Child adalah salah satu lagu populer yang dirilis pada tahun 2007. Dengan lirik yang menyentuh, seperti lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi, lagu ini menceritakan kisah emosional tentang kehidupan yang penuh tantangan. Artikel ini menyediakan lirik lengkap dan chord gitar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini.

Chord Gitar Diary Depresiku

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Diary Depresiku dalam nada dasar C, yang lebih sederhana untuk pemula. Chord ini memungkinkan Anda memainkan lagu dengan mudah sambil menyanyikan lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi.

Intro: C G Am F C G Am F C G/B Am G Malam ini hujan turun lagi F Em Bersama kenangan yang ungkit Dm G Luka di hati C G/B Am G Luka yang harusnya dapat terobati F G C Yang ku harap tiada pernah terjadi F G Ku ingat saat ayah pergi C G/B Am G Dan kami mulai kelaparan F Hal yang biasa buat aku G Hidup di jalanan F G Disaat ku belum mengerti C G/B Am G Arti sebuah perceraian F Yang hancurkan semua hal indah G C G Yang dulu pernah aku miliki [Chorus] C Wajar bila saat ini Am Ku iri pada kalian F Yang hidup bahagia berkat suasana G Indah dalam rumah C Hal yang selalu aku bandingkan dengan Am Hidupku yang kelam F G Tiada harga diri agar hidupku C Terus bertahan

Lirik Lagu Diary Depresiku

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Diary Depresiku. Lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi menjadi bagian pembuka yang langsung menarik perhatian pendengar.

Malam ini hujan turun lagi

Bersama kenangan yang ungkit luka di hati

Luka yang harusnya dapat terobati

Yang kuharap tiada pernah terjadi



Ku ingat saat ayah pergi

Dan kami mulai kelaparan

Hal yang biasa buat aku, hidup di jalanan

Disaat ku belum mengerti arti sebuah perceraian

Yang hancurkan semua hal indah

Yang dulu pernah aku miliki



[Chorus]

Wajar bila saat ini, ku iri pada kalian

Yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah

Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan



Mungkin sejenak dapat aku lupakan

Dengan minuman keras yang saat ini ku genggam

Atau menggoreskan kaca di lenganku

Apapun kan ku lakukan, ku ingin lupakan



Namun bila ku mulai sadar dari sisa mabuk semalam

Perihnya luka ini semakin dalam ku rasakan

Disaat ku telah mengerti betapa indah dicintai

Hal yang tak pernah ku dapatkan sejak aku hidup di jalanan



[Chorus]

Wajar bila saat ini, ku iri pada kalian

Yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah

Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam

Tiada harga diri agar hidupku terus bertahan

Makna Lagu Diary Depresiku

Lagu ini menggambarkan perjuangan seorang anak yang kehilangan kasih sayang keluarga akibat perceraian orang tua. Lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi menggambarkan kesedihan mendalam yang dirasakan tokoh dalam lagu. Menurut Virgoun, vokalis Last Child, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, membuatnya sangat personal dan relatable bagi banyak pendengar.

Dengan chord yang sederhana dan lirik yang penuh emosi, lagu ini cocok untuk dimainkan dalam berbagai suasana, baik untuk latihan gitar maupun untuk dinyanyikan bersama teman-teman.

Cara Memainkan Chord Diary Depresiku

Untuk pemula, pastikan Anda sudah familiar dengan chord dasar seperti C, G, Am, F, dan Dm. Gunakan capo di fret 4 jika ingin menyesuaikan dengan nada asli lagu. Mainkan dengan tempo sedang agar Anda bisa mengikuti lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi dengan nyaman. Latihan rutin akan membantu Anda memainkan lagu ini dengan lancar.

Tips Bermain Gitar untuk Pemula

Pelajari chord dasar terlebih dahulu.

Gunakan metronom untuk menjaga tempo.

Praktikkan transisi antar chord secara perlahan.

Nyanyikan lirik lagu Malam Ini Hujan Turun Lagi sambil bermain untuk menambah feel.

Dengan mempelajari chord dan lirik Diary Depresiku, Anda tidak hanya bisa menikmati lagu ini, tetapi juga memahami makna mendalam di baliknya. Selamat berlatih dan nikmati musiknya!