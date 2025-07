Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU All I Wanted dari Paramore adalah salah satu lagu emosional yang populer dari album Brand New Eyes (2009). Dengan melodi yang kuat dan lirik yang mendalam, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memainkan gitar. Di sini, kami sajikan lirik dan chord All I Wanted dengan kunci gitar sederhana yang mudah dipelajari, bahkan untuk pemula. Tingkat keterbacaan artikel ini disesuaikan untuk siswa kelas 7-8, jadi semua penjelasan dibuat jelas dan sederhana.

Berikut adalah kunci gitar dasar untuk memainkan All I Wanted. Chord ini menggunakan capo di fret ke-2 untuk memudahkan pemula. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar sebelum mulai.

Capo: Fret 2 [Intro] Am C G F [Verse 1] Am C Think of me when you're out G F When you're out there Am C I'll beg you nice from my knees G F And when the world treats you way too fairly [Chorus] C G All I wanted was you Am F All I wanted was you C G All I wanted was you Am F All I wanted was you [Verse 2] Am C I think I'll pace my apartment a few times G F And fall asleep on the couch Am C And wake up early to black and white reruns G F That escape from my mouth [Chorus] C G All I wanted was you Am F All I wanted was you C G All I wanted was you Am F All I wanted was you

Cara Memainkan Chord All I Wanted

Untuk memainkan chord All I Wanted, ikuti langkah-langkah ini:

Am : Tekan senar 2 fret 1, senar 3 fret 2, dan senar 4 fret 2.

: Tekan senar 2 fret 1, senar 3 fret 2, dan senar 4 fret 2. C : Tekan senar 2 fret 1, senar 4 fret 2, dan senar 5 fret 3.

: Tekan senar 2 fret 1, senar 4 fret 2, dan senar 5 fret 3. G : Tekan senar 5 fret 2 dan senar 6 fret 3, atau gunakan versi penuh dengan jari tengah di senar 1 fret 3.

: Tekan senar 5 fret 2 dan senar 6 fret 3, atau gunakan versi penuh dengan jari tengah di senar 1 fret 3. F: Tekan senar 2 fret 1, senar 3 fret 2, dan senar 4 fret 3, atau gunakan barre chord untuk suara lebih penuh.

Strumming pattern yang disarankan adalah D-D-U-U-D-U (D = down, U = up). Latihan perlahan untuk mendapatkan ritme yang pas dengan All I Wanted.

Tips untuk Pemula

Jika Anda baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan All I Wanted:

Latihan Transisi Chord: Pindah dari Am ke C mungkin terasa sulit. Latihan perlahan sampai jari Anda terbiasa. Gunakan Metronome: Ini membantu menjaga tempo tetap stabil. Nyanyikan Bersama: Cobalah menyanyikan lirik All I Wanted sambil bermain untuk menangkap emosi lagu.

Lirik Lengkap All I Wanted

Berikut adalah lirik All I Wanted secara lengkap untuk Anda ikuti:

[Verse 1] Think of me when you're out, when you're out there I'll beg you nice from my knees And when the world treats you way too fairly Well, it's a shame I'm a dream [Chorus] All I wanted was you All I wanted was you [Verse 2] I think I'll pace my apartment a few times And fall asleep on the couch And wake up early to black and white reruns That escape from my mouth [Chorus] All I wanted was you All I wanted was you All I wanted was you All I wanted was you [Bridge] I could follow you to the beginning Just to relive the start And maybe then we'd remember to slow down At all of our favorite parts [Chorus] All I wanted was you All I wanted was you All I wanted was you All I wanted was you

Makna Lirik All I Wanted

Lirik All I Wanted bercerita tentang kerinduan mendalam terhadap seseorang yang mungkin tidak bisa dicapai. Hayley Williams, vokalis Paramore, menulis lagu ini dengan emosi yang kuat, mencerminkan perasaan ingin memiliki seseorang sepenuhnya meski tahu itu sulit. Lirik seperti "All I wanted was you" menggambarkan kesederhanaan keinginan yang begitu kuat, membuat lagu ini sangat menyentuh.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu ini disukai karena:

Emosi yang Kuat : All I Wanted menangkap perasaan cinta dan kerinduan dengan cara yang relatable.

: menangkap perasaan cinta dan kerinduan dengan cara yang relatable. Melodi yang Mudah Diingat : Struktur lagunya sederhana namun kuat, cocok untuk dinyanyikan.

: Struktur lagunya sederhana namun kuat, cocok untuk dinyanyikan. Kesesuaian untuk Gitar: Dengan chord All I Wanted yang mudah, lagu ini jadi favorit pemain gitar pemula.

Cara Menyanyikan All I Wanted dengan Gitar

Untuk menyanyikan All I Wanted sambil bermain gitar, perhatikan hal berikut:

Atur Napas : Liriknya panjang, jadi tarik napas di jeda antar baris.

: Liriknya panjang, jadi tarik napas di jeda antar baris. Fokus pada Emosi : Nyanyikan dengan perasaan untuk menonjolkan makna lirik All I Wanted .

: Nyanyikan dengan perasaan untuk menonjolkan makna . Sinkronkan dengan Chord: Pastikan perpindahan chord sesuai dengan kata-kata dalam lirik.

Dengan latihan, Anda akan bisa memainkan dan menyanyikan All I Wanted dengan lancar.

Video Tutorial

Jika Anda lebih suka belajar secara visual, cari tutorial chord All I Wanted di YouTube. Banyak kanal menyediakan panduan langkah demi langkah untuk memainkan lagu ini. Pastikan memilih video dengan penjelasan yang jelas dan chord yang akurat.

Kesimpulan

All I Wanted adalah lagu yang indah dari Paramore, cocok untuk Anda yang ingin belajar gitar sambil menikmati musik emosional. Dengan lirik dan chord All I Wanted yang kami sajikan, Anda bisa mulai berlatih hari ini. Ingat, kunci sukses adalah latihan rutin dan kesabaran. Selamat bermain gitar dan bernyanyi!