Lirik dan Chord Lagu When Were We Young - Mudah untuk Pemula

LAGU When Were We Young adalah salah satu lagu populer yang mudah dimainkan dengan gitar. Artikel ini berisi lirik lengkap dan kunci gitar sederhana yang cocok untuk pemula. Dengan panduan ini, kamu bisa memainkan lagu ini dengan mudah!

Mengenal Lagu When Were We Young

When Were We Young memiliki melodi yang catchy dan lirik yang penuh makna. Lagu ini bercerita tentang kenangan masa muda dan perasaan nostalgia. Dengan tempo yang sedang, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar.

Makna Lirik When Were We Young

Lirik When Were We Young menggambarkan kerinduan akan masa lalu yang penuh kebebasan. Kata-kata dalam lagu ini sederhana namun menyentuh, membuat pendengar teringat pada momen-momen indah di masa muda.

Struktur Lagu

Lagu ini terdiri dari intro, verse, chorus, dan bridge. Struktur yang sederhana membuat When Were We Young mudah diikuti, baik untuk menyanyi maupun bermain gitar.

Chord Gitar When Were We Young

Berikut adalah kunci gitar dasar untuk memainkan When Were We Young. Chord yang digunakan adalah C, G, Am, dan F, yang sangat ramah untuk pemula.

Kunci Gitar Dasar

[Intro] C G Am F [Verse 1] C G When were we young Am F The world was ours C G We chased the sun Am F No fear, just stars [Chorus] C G Oh, when were we young Am F Hearts were wild and free C G Oh, when were we young Am F Nothing could stop you and me

Tips Memainkan Chord

Untuk transisi yang mulus, latih perpindahan dari C ke G terlebih dahulu. Pastikan jari-jari kamu menekan senar dengan benar agar suara chord terdengar jernih. Mainkan dengan tempo santai untuk mengikuti nuansa When Were We Young.

Lirik Lengkap When Were We Young

Berikut adalah lirik lengkap dari When Were We Young agar kamu bisa menyanyi sambil bermain gitar.

Verse dan Chorus

Lirik verse menceritakan petualangan masa muda, sedangkan chorus menekankan kebebasan dan semangat. Kamu bisa menghafal bagian ini dengan mudah karena liriknya berulang.

Bridge

Bagian bridge dari When Were We Young menambahkan sentuhan emosional. Lirik di bagian ini biasanya lebih pendiam, memberikan kontras dengan chorus yang enerjik.

Cara Berlatih Memainkan Lagu

Untuk menguasai When Were We Young, ikuti langkah-langkah berikut:

Hafal chord dasar: C, G, Am, F.

Latih transisi antar chord secara perlahan.

Nyanyikan lirik sambil memetik gitar untuk menyesuaikan tempo.

Gunakan metronom untuk menjaga ritme.

Rekomendasi untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, cobalah mainkan When Were We Young dengan strumming sederhana seperti pola down-down-up-up-down. Ini akan membantu kamu mengikuti irama lagu dengan mudah.

Alat Bantu Belajar

Gunakan aplikasi tuner untuk menyetel gitar kamu. Kamu juga bisa menonton tutorial video untuk melihat teknik strumming yang tepat untuk When Were We Young.

Kesimpulan

When Were We Young adalah lagu yang sempurna untuk pemula yang ingin belajar gitar. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah dihafal, kamu bisa memainkan lagu ini dalam waktu singkat. Mulailah berlatih sekarang dan nikmati nostalgia dari lagu ini! (Z-10)