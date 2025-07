Chord 505: Lirik dan Kunci Gitar Lagu Arctic Monkeys yang Ikonik

LAGU 505 dari Arctic Monkeys adalah salah satu lagu ikonik yang digemari penggemar musik indie rock. Dengan melodi yang memikat dan lirik penuh emosi, lagu ini cocok untuk kamu pelajari dengan gitar. Artikel ini akan membahas chord 505, lirik, dan cara memainkannya dengan mudah, bahkan untuk pemula!

505 adalah lagu penutup dari album Favourite Worst Nightmare (2007). Lagu ini bercerita tentang kerinduan dan perjalanan emosional seseorang menuju "kamar 505". Dengan tempo yang naik secara bertahap, lagu ini menawarkan pengalaman musik yang mendalam. Kunci gitar 505 menggunakan chord sederhana, sehingga mudah dipelajari.

Berikut adalah bagian lirik yang paling dikenal dari lagu 505:

I'm going back to 505

If it's a seven-hour flight or a forty-five-minute drive

In my imagination, you're waiting lying on your side

With your hands between your thighs