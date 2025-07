Lirik dan Chords Lagu Beatles Yesterday untuk Pemula

Ilustrasi(freepik)

LAGU Yesterday dari The Beatles adalah salah satu lagu legendaris yang mudah dimainkan, baik untuk pemula maupun musisi berpengalaman. Dengan lirik Beatles Yesterday yang penuh makna dan melodi yang sederhana, lagu ini menjadi favorit banyak orang. Di sini, kami sajikan lirik lengkap dan kunci gitar (chords) untuk membantu kamu memainkan lagu ini dengan mudah.

Sejarah Singkat Lagu Yesterday

Ditulis oleh Paul McCartney, Yesterday dirilis pada tahun 1965 dalam album Help!. Lagu ini terkenal karena kesederhanaannya dan emosi yang mendalam dalam liriknya. Banyak yang mencari lirik Beatles Yesterday karena kata-katanya yang puitis dan mudah diingat.

Lirik Lagu Beatles Yesterday

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Yesterday:

Yesterday, all my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly, I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go, I don't know, she wouldn't say I said something wrong, now I long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday

Lirik ini sederhana namun penuh perasaan, menjadikannya salah satu lagu paling ikonik dari The Beatles.

Chords Lagu Beatles Yesterday

Berikut adalah kunci gitar untuk memainkan Yesterday. Kamu bisa menggunakan capo di fret 1 untuk mempermudah permainan:

[Intro] F Em A7 Dm Dm7 Bb C F [Verse 1] F Em A7 Dm Yesterday, all my troubles seemed so far away Dm7 Bb C F Now it looks as though they're here to stay F Em A7 Dm Bb C F Oh, I believe in yesterday [Verse 2] F Em A7 Dm Suddenly, I'm not half the man I used to be Dm7 Bb C F There's a shadow hanging over me F Em A7 Dm Bb C F Oh, yesterday came suddenly [Chorus] A7 Dm Bb C Why she had to go, I don't know, she wouldn't say A7 Dm Bb C I said something wrong, now I long for yesterday [Verse 3] F Em A7 Dm Yesterday, love was such an easy game to play Dm7 Bb C F Now I need a place to hide away F Em A7 Dm Bb C F Oh, I believe in yesterday

Gunakan strumming sederhana seperti down-down-up-up-down untuk hasil yang lebih alami.

Tips Memainkan Chords Yesterday

Pastikan kamu menggunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu.

Latih transisi antara F dan Em agar lebih lancar.

dan agar lebih lancar. Dengarkan rekaman asli untuk menangkap ritme dan emosi lagu.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Yesterday tetap relevan karena liriknya yang universal dan melodi yang mudah diingat. Banyak pemula mencari chords Beatles Yesterday karena lagu ini tidak terlalu sulit untuk dimainkan, namun tetap terdengar indah.

Sekarang kamu memiliki lirik Beatles Yesterday dan chords-nya! Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan keajaiban musik The Beatles. Jika kamu ingin mempelajari lagu lain dari The Beatles, beri tahu kami! (P-4)