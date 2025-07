Lirik dan Chord Lagu Kita - Sheila on 7: Mudah Dimainkan

Kita(Freepik)

Lagu Kita dari Sheila on 7 adalah salah satu lagu populer yang easy listening. Liriknya sederhana, dan chord-nya mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Di sini, kamu bisa menemukan lirik lengkap dan kunci gitar untuk memainkan lagu Kita.

Chord Lagu Kita

Berikut adalah chord dasar untuk lagu Kita. Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan.

[Intro] G D Am C [Verse 1] G D Di saat kita bersama Am C Di waktu kita tertawa G D Menangis merenung Am C Di bawah basahnya hujan [Chorus] G D Kita saling berbagi Am C Kita saling mencinta G D Hanya kita berdua Am C Di dalam cinta ini

Lirik lagu Kita menceritakan tentang kebersamaan dan cinta yang tulus. Berikut lirik lengkapnya:

Di saat kita bersama

Di waktu kita tertawa

Menangis merenung

Di bawah basahnya hujan



Kita saling berbagi

Kita saling mencinta

Hanya kita berdua

Di dalam cinta ini

Tips Memainkan Chord Lagu Kita

Gunakan capo di fret 2 untuk nada yang lebih nyaman.

Praktikkan transisi antara chord G, D, Am, dan C agar lebih lancar.

Mainkan dengan ritme santai untuk menyesuaikan nuansa lagu.

Dengan lirik dan chord ini, kamu bisa langsung memainkan lagu Kita bersama teman atau sendiri. Selamat bermain musik!