Lirik dan Chord Lagu Dewi - Dewa 19

Cord gitar lagu Dewi- Dewa 19(Freepik)

LAGU Dewi adalah salah satu hits romantis dari band legendaris Indonesia, Dewa 19. Dirilis pada tahun 2007 dalam album Kerajaan Cinta, lagu ini menjadi favorit banyak penggemar karena melodi yang indah dan lirik yang menyentuh. Artikel ini menyediakan lirik lengkap dan chord gitar untuk memudahkan kamu memainkan lagu Dewi. Cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar!

Sejarah Singkat Lagu Dewi

Dewi adalah bagian dari album terakhir Dewa 19 sebelum mereka memutuskan untuk menjadi band nostalgia. Lagu ini diciptakan oleh Ahmad Dhani dengan vokal khas Once Mekel. Liriknya menceritakan tentang cinta yang mendalam dan penyesalan, membuat lagu ini sangat emosional dan relatable.

Lirik Lagu Dewi

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Dewi. Lirik ini mudah dihafal dan cocok dinyanyikan bersama teman atau pasangan.

Dewi aku mohon beri kesempatan Tuk bisa menebus dosaku kepadamu Maafkanlah aku yang menyakitimu Aku tidak pernah menyangka bisa begini Oh Dewi, dengarkanlah [Reff] Dewi, kaulah hidupku Aku cinta padamu sampai mati Dewi, belahlah dadaku Agar kau tahu, agar kau mengerti Semua terjadi begitu saja Tak ada yang serius antara dia dan aku Tidak ada cinta dan tidak ada hati Hanya karena aku lelaki dan dia wanita

Chord Gitar Lagu Dewi

Chord berikut dirancang sederhana agar mudah dimainkan, terutama untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada asli lagu Dewi.

[Intro] Am Dm G C E [Verse] Am Dm Dewi aku mohon beri kesempatan G C E Tuk bisa menebus dosaku kepadamu Am Dm Maafkanlah aku yang menyakitimu G C E Aku tidak pernah menyangka bisa begini F Fm Oh Dewi, dengarkanlah [Chorus] C Em Dewi, kaulah hidupku G A Aku cinta padamu sampai mati Dm Fm Dewi, belahlah dadaku C Am G Agar kau tahu, agar kau mengerti [Verse] Am Dm Semua terjadi begitu saja G C E Tak ada yang serius antara dia dan aku Am Dm Tidak ada cinta dan tidak ada hati G C E Hanya karena aku lelaki dan dia wanita

Cara Memainkan Chord Lagu Dewi

Untuk memainkan lagu Dewi, pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar. Chord yang digunakan adalah Am, Dm, G, C, E, F, Fm, dan A. Ikuti pola petikan sederhana seperti ini:

Intro: Petik perlahan dengan fokus pada nada Am dan Dm.

Verse: Gunakan strumming lembut untuk menjaga suasana romantis.

Chorus: Tambah intensitas dengan strumming yang lebih kuat pada chord C dan Em.

Latihan rutin akan membuat kamu semakin mahir memainkan lagu Dewi ini!

Tips Menyanyikan Lagu Dewi

Agar penyampaian lagu Dewi lebih terasa, perhatikan beberapa tips berikut:

Ekspresi Emosional: Nyanyikan dengan perasaan, terutama pada bagian reff yang penuh makna. Nada Stabil: Latih nada suara agar tetap stabil, terutama pada nada tinggi di chorus. Irama: Sesuaikan tempo dengan chord agar tidak terburu-buru.

Kenapa Lagu Dewi Populer?

Lagu Dewi populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Kombinasi vokal Once dan aransemen Ahmad Dhani membuat lagu ini timeless. Banyak penggemar yang masih memainkan lagu ini di acara kumpul-kumpul atau saat belajar gitar.

Catatan: Lirik dan chord di atas diambil dari sumber terpercaya dan diuji untuk akurasi. Jika ada perbedaan nada, sesuaikan dengan capo atau tuning gitar kamu.