She and Her Perfect Husband: Sinopsis, Pemain, dan Platform Tayang

Poster she and her perfect husband(IMDB)

DRAMA China She and Her Perfect Husband menjadi salah satu tontonan romansa yang banyak diminati. Dengan alur cerita yang menarik dan chemistry kuat antara pemainnya, drama ini cocok untuk penggemar drama romansa dan hukum. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar pemain, dan platform tempat Anda bisa menonton drama ini.

She and Her Perfect Husband mengisahkan Qin Shi, seorang pengacara wanita yang fokus pada kariernya. Namun, ia mendapat tekanan dari orang tua untuk segera menikah. Di sisi lain, firma hukum tempatnya bekerja, Cheng & Hui, membuka lowongan untuk pengacara spesialis urusan keluarga dengan syarat harus sudah menikah. Tanpa sepengetahuannya, saudara laki-lakinya, Qin Wei, mengubah status perkawinan Qin Shi menjadi "menikah" demi membantu kariernya.

Di tengah situasi ini, Qin Shi bertemu Yang Hua, pria tampan yang juga tertekan oleh ibunya untuk menghadiri acara perjodohan. Keduanya memutuskan untuk menikah secara pura-pura demi keuntungan masing-masing. Namun, seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata. Akankah Qin Shi dan Yang Hua menemukan cinta sejati di tengah pernikahan transaksional ini?

Pemain Utama She and Her Perfect Husband

Drama She and Her Perfect Husband dibintangi oleh aktor dan aktris ternama China. Berikut adalah daftar pemain utamanya:

Yang Mi sebagai Qin Shi: Pengacara berbakat yang fokus pada karier namun tertekan untuk menikah.

Chemistry antara Yang Mi dan Xu Kai menjadi salah satu daya tarik utama drama ini, membuat penonton terpikat dengan setiap adegan romansa mereka.

Platform Tayang dan Jadwal

Drama She and Her Perfect Husband tayang mulai 14 November 2022 di platform streaming WeTV. Dengan total 40 episode, drama ini dapat ditonton setiap Senin hingga Kamis pukul 17.00 WIB. Pengguna gratis WeTV bisa menonton satu episode baru setiap hari kerja, sementara pelanggan VIP mendapatkan akses lebih cepat ke episode terbaru. Selain WeTV, drama ini juga tersedia di Tencent Video untuk penonton internasional.

Durasi setiap episode sekitar 45 menit, memberikan waktu yang cukup untuk menikmati alur cerita yang penuh emosi dan konflik. Pastikan Anda memiliki langganan aktif untuk tidak ketinggalan setiap momen seru dari drama ini!

Mengapa Harus Menonton She and Her Perfect Husband?

She and Her Perfect Husband menawarkan kombinasi sempurna antara romansa, drama hukum, dan konflik keluarga. Cerita yang realistis tentang tekanan sosial dan karier membuat drama ini relatable bagi banyak penonton. Ditambah lagi, akting memukau dari Yang Mi dan Xu Kai menjadikan drama ini wajib masuk daftar tontonan Anda.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera tonton She and Her Perfect Husband di WeTV dan ikuti kisah cinta Qin Shi dan Yang Hua yang penuh liku!