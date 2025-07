Chord dan Lirik Lagu The Opening (Ketika Senja) - Superman Is Dead

Superman Is Dead(Spotify)

The Opening (Ketika Senja) adalah lagu hits dari band rock Indonesia, Superman Is Dead. Dirilis pada 2013 dalam album Sunset di Tanah Anarki, lagu ini mengisahkan perjuangan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dengan chord yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar. Berikut chord dan lirik lengkapnya untukmu!

Mengenal Lagu The Opening (Ketika Senja)

Lagu The Opening diciptakan oleh Jerinx, drummer Superman Is Dead. Liriknya penuh makna, mengajak pendengar untuk melepaskan dendam dan mengejar kebenaran. Lagu ini sering dimainkan di konser karena energinya yang kuat dan pesan positifnya. Jika kamu penggemar musik rock Indonesia, lagu ini wajib ada di daftar latihanmu!

Chord Gitar The Opening (Ketika Senja)

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan The Opening. Gunakan capo jika diperlukan untuk menyesuaikan nada.

[Intro] C F [Verse] C Am Ketika senja perlahan mulai tenggelam F G Dibalik gelap kan datang kemenangan C Am Tanggalkan sayap dan lepas tanduk setanmu F G Yang ada hanya kebenaran semesta [Pre-Chorus] Em Am Em Am Dan kita para tentara, para pejuang waktu F G Tanah ini, luka ini demi esok yang lebih bersinar [Chorus] C G Am Em Terus bersinar, cahaya cinta berpijar F C Dm G Dendam bukan mahkota, anggunlah kau bersinar C G Am Em Kejar dan kejarlah jawaban atas misteri hidup F C Dm G C Dan peristiwa yang kan menggetarkan istana

Untuk bagian bridge dan outro, kamu bisa mengikuti pola intro dengan variasi power chord seperti C5, G5, dan F5 untuk menambah kesan rock.

Lirik Lagu The Opening (Ketika Senja)

Berikut lirik lengkap The Opening agar kamu bisa menyanyi sambil bermain gitar:

Ketika senja perlahan mulai tenggelam Dibalik gelap kan datang kemenangan Tanggalkan sayap dan lepas tanduk setanmu Yang ada hanya kebenaran semesta Dan kita para tentara, para pejuang waktu Tanah ini, luka ini demi esok yang lebih bersinar Terus bersinar, cahaya cinta berpijar Dendam bukan mahkota, anggunlah kau bersinar Kejar dan kejarlah jawaban atas misteri hidup Dan peristiwa yang kan menggetarkan istana Welcome boys and girls, you know I love you all Welcome boys and girls, to this monument of fuck you all Welcome boys and girls, you know I love you all Welcome boys and girls, to this monument of fuck you all Our dreams are made of steel tonight And our heart is forever strong The kingdom of our ignorance We will see they fall again, and again

Tips Memainkan Chord The Opening

Untuk pemula, ikuti tips berikut agar lebih mudah memainkan The Opening:

Latihan Transisi Chord : Fokus pada perpindahan dari C ke Am dan F ke G, karena ini sering muncul.

: Fokus pada perpindahan dari C ke Am dan F ke G, karena ini sering muncul. Gunakan Metronom : Atur tempo sedang untuk menjaga ritme, terutama pada bagian chorus.

: Atur tempo sedang untuk menjaga ritme, terutama pada bagian chorus. Pelajari Strumming : Gunakan pola strumming sederhana seperti D-D-U-U-D-U (D=down, U=up) untuk bagian verse.

: Gunakan pola strumming sederhana seperti D-D-U-U-D-U (D=down, U=up) untuk bagian verse. Tonton Video Tutorial: Banyak video di YouTube yang menunjukkan cara memainkan lagu ini dengan benar.

Mengapa Lagu Ini Populer?

The Opening (Ketika Senja) disukai karena liriknya yang penuh semangat dan chord yang mudah dihafal. Lagu ini juga sering digunakan sebagai pembuka konser Superman Is Dead, memberikan energi positif kepada penonton. Pesan tentang kebenaran dan perjuangan dalam lagu ini relevan untuk semua generasi.

The Opening (Ketika Senja) disukai karena liriknya yang penuh semangat dan chord yang mudah dihafal. Lagu ini juga sering digunakan sebagai pembuka konser Superman Is Dead, memberikan energi positif kepada penonton. Pesan tentang kebenaran dan perjuangan dalam lagu ini relevan untuk semua generasi.