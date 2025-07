Lirik dan Chord Lagu Dik - Wali Band, Lengkap dan Mudah Dipelajari

Ilustrasi(freepik)

Lagu Dik dari Wali Band adalah salah satu lagu pop Indonesia yang populer. Liriknya yang sederhana dan nadanya yang enak didengar membuat lagu ini disukai banyak orang. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap dan chord gitar lagu Dik yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula.

Mengenal Lagu Dik dari Wali Band

Lagu Dik dirilis oleh Wali Band pada tahun 2011 sebagai bagian dari album mereka yang berjudul Aku Bukan Bang Toyib. Lagu ini bercerita tentang perasaan cinta seseorang kepada adik kelasnya. Dengan irama yang santai, lagu ini sering dimainkan di berbagai acara, mulai dari nongkrong bareng temen sampai latihan band sekolah.

Lirik Lagu Dik - Wali Band

Berikut adalah lirik lengkap lagu Dik yang bisa kamu nyanyikan:

Dik, aku suka sama kamu Dari dulu aku suka ngeliatin kamu Dik, kamu bikin aku jatuh cinta Hati ini tak bisa berhenti memikirkanmu

Lirik lagu ini sederhana dan mudah dihafal. Kamu bisa menyanyikannya sambil memainkan gitar dengan chord yang akan dijelaskan di bawah ini.

Chord Gitar Lagu Dik - Wali Band

Chord lagu Dik sangat ramah untuk pemula karena menggunakan kunci dasar. Berikut adalah chord lengkapnya:

[Intro] G D Em C [Verse] G D Dik, aku suka sama kamu Em C Dari dulu aku suka ngeliatin kamu G D Dik, kamu bikin aku jatuh cinta Em C Hati ini tak bisa berhenti memikirkanmu [Chorus] G D Oh adik, kau begitu manis Em C Buah hatiku ingin kau jadi kekasih

Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti G, D, Em, dan C, yang mudah dimainkan di gitar. Pastikan kamu sudah menyetem gitar dengan benar sebelum mulai bermain.

Tips Memainkan Chord Lagu Dik

Berikut beberapa tips agar kamu bisa memainkan lagu Dik dengan lancar:

Latihan perpindahan chord: Coba latih perpindahan dari G ke D, lalu ke Em dan C, agar jari-jari kamu terbiasa.

Coba latih perpindahan dari G ke D, lalu ke Em dan C, agar jari-jari kamu terbiasa. Gunakan metronom: Mainkan lagu dengan tempo yang stabil, sekitar 80-90 BPM.

Mainkan lagu dengan tempo yang stabil, sekitar 80-90 BPM. Nyanyikan sambil bermain: Ini membantu kamu mengikuti ritme lagu dengan lebih baik.

Kesimpulan

Lagu Dik dari Wali Band adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin belajar gitar sambil menyanyikan lagu pop Indonesia yang asyik. Dengan lirik yang mudah dihafal dan chord yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula. Ayo, ambil gitar kamu dan coba mainkan lagu Dik sekarang!

Apa lagu Wali Band favoritmu selain Dik? Tulis di kolom komentar dan bagikan pengalamanmu belajar chord lagu ini! (Z-2)