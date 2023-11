Lirik Lagu Daerah Riau dan Makna yang Terkandung dalam Lagu Soleram

LAGU Soleram adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari daerah Riau. Lagu ini merupakan contoh yang menarik dari karya musik daerah yang mempesona. Lagu Soleram memiliki lirik yang indah dan makna yang mendalam.

Lagu daerah Riau yang terkenal, Soleram memuat pesan yang mendalam tentang nasihat seorang ibu kepada anaknya. Dalam lagu ini, ibu mengajarkan anaknya untuk tidak pernah melupakan teman-teman lama, meskipun telah menjalin banyak pertemanan baru. Pesan ini mencerminkan nilai-nilai penting seperti kesetiaan, penghormatan terhadap hubungan masa lalu, dan nilai persahabatan yang tulus.

Selain sebagai kendaraan pesan moral yang berharga, Soleram juga mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Riau. Lagu ini sering dinyanyikan orangtua sebagai lagu pengantar tidur untuk anak-anak. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang mengandung nilai-nilai positif, lagu ini menciptakan suasana yang tenang dan membantu anak-anak tidur dengan nyaman. Musik ini menjadi bagian penting dalam warisan budaya masyarakat Melayu Riau.

Lirik Lagu Soleram

Soleram, Soleram

Soleram anak yang manis

Anak manis janganlah dicium sayang

Kalau dicium merah lah pipinya

Satu dua

Tiga dan empat

Lima enam

Tujuh delapan

Kalau tuan dapat kawan baru sayang

Kawan lama ditinggalkan jangan

Lagu Soleram sering digunakan dalam berbagai acara dan upacara adat di daerah Riau, menjadikannya salah satu lambang penting dari budaya dan tradisi musik daerah. Melalui lagu ini, masyarakat setempat merayakan kekayaan budaya mereka dan mengabadikan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Lagu-lagu lainnya dari daerah Riau termasuk Zapin Laksamana Raja di Laut, Lancang Kuning, Pantai Solop, Pulau Bintan, Segantang Lada, Pak Ngah Balek, Kasih Budi, Anak Igat, Ocu Maantau, dan Kutang Barendo. Berikut adalah lirik dan arti dari lagu-lagu daerah tersebut.

1. Lagu Zapin Laksamana Raja di Laut

Dalam "Zapin Laksamana Raja Di Laut," terdapat arti sejarah yang melibatkan gelar dari Kerajaan Siak yang menjaga pesisir pantai Selat Malaka. Lagu ini menjadi sangat populer di berbagai negara Asia, terutama di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia dan Indonesia, yang merayakan sejarah dan identitas mereka melalui lagu ini.

Lirik Lagu Laksamana Raja di Laut

Zapin, aku dendangkan

Lagu melayu pelipur hati, pelipur lara

Cahaya manis kilau kemilau

Di kandung tabir indah menawan

Aku bernyanyi aduh zapin riau

Moga hadirin aduhai saying jadi terkesan

Kembanglah goyang atas kepala

Lipatlah tangan sanggul dipadu

Kita berdendang bersuka ria Lagulah zapin aduhai saying rentak melayu

Laksamana raja di laut bersemayam di bukit batu

Ahai hati siapa

Ahai tak terpaut

Mendengar lagu zapin melayu membawa tepak hantaran belanja

Bertahta perak indah berseri Kami bertandang menghirup budaya

Tidak melayu aduhai saying hilang di bumi

Pentinglah gambus saying lantang berbunyi Disambut dengan tingkah meruas

Saya menyanyi sampai hati di sini

Mudah-mudahan hadirin semua menjadi puas

Laksamana raja di laut

Bersemayam di bukit batu

Ahai hati siapa

Ahai tak terpaut

Mendengar lagu zapin melayu

Laksamana raja di laut

Bersemayam di bukit batu

Ahai hati siapa

Ahai tak terpaut

Mendengar lagu zapin melayu

2. Lagu Lancang Kuning

Lagu Lancang Kuning adalah sebuah karya yang mengandung unsur mistis dari keyakinan masyarakat Riau di masa lalu. Kapal Lancang Kuning yang tak terlihat diyakini akan muncul di antara Pulau Penyengat dan Tanjung Pinang ketika seseorang merasa lemah dan terbenam dalam pemikiran. Melihat kapal ini diyakini dapat membangkitkan kembali semangat yang hilang, dan lagu ini mengabadikan keyakinan ini dalam liriknya.

Lirik Lagu Lancang Kuning

Lancang kuning

Lancang kuning belayar malam

Belayar malam…

Lancang kuning

Lancang kuning belayar malam

Hai belayar malam…

Haluan menuju

Haluan menuju ke laut dalam…

Haluan menuju

Haluan menuju ke laut dalam…

Lancang kuning belayar malam…(2X)

Kalau nakhoda

Kalau nakhoda kuranglah faham

Kuranglah faham…

Kalau nakhoda

Kalau nakhoda kuranglah faham

Hai kuranglah faham…

Alamatlah kapal

Alamatlah kapal akan tenggelam…

Alamatlah kapal

Alamatlah kapal akan tenggelam…

Lancang kuning belayar malam…(2X)

Lancang kuning

Lancang kuning menentang badai

Menentang badai…

Lancang kuning

Lancang kuning menentang badai

Hai menentang badai…

Tali kemudi

Tali kemudi berpilit tiga…

Tali kemudi

Tali kemudi berpilit tiga…

Lancang kuning belayar malam…(2X)

3. Lagu Pantai Solop

Pantai Solop merupakan lagu yang memukau pendengar dengan gambaran tentang keindahan pantai Solop, dengan pasir putih yang lembut, hamparan pohon bakaunya, dan keramahan penduduk sekitarnya. Selain menjadi tembang kenangan, lagu ini juga sering digunakan sebagai pengiring senam, menambah semangat dalam berbagai kegiatan fisik, dan mengingatkan masyarakat tentang keindahan alam lokal mereka.

Lirik Lagu Pantai Solop

Terkuak indah alam membentang

di rantau bumi sri gemilang

pulau Cawan aduhai negeri Mandah

Pantai Solop berbilang pesona

Pasirnye… kilau kemilau

serpihan kulit satwa lautnye

Bermain ombak aduhai tercerlah bakau

Terhampar putih eloknye bagai permate…

Nuanse alamnye bagai surgawi…

membawe teduh suasane hati…

Kicauan burung nyanyian sunyi

Pantai soloooop… rahmat ilahi

Penduduknye ramah juge berbudi…

Pancaran budaya khasanah negri…

Lestarikanlah… warisan ini…

Pantai solooop…., solooop….,solooop….

Pantai sejati…

Nuanse alamnye bagai surgawi…

membawe teduh suasane hati…

Kicauan burung nyanyian sunyi

Pantai soloooop… rahmat ilahi

Penduduknye ramah juge berbudi…

Pancaran budaya khasanah negri…

Lestarikanlah… warisan ini…

Pantai solooop…., solooop….,solooop….

Pantai sejati…

4. Lagu Pulau Bintan

Lagu Pulau Bintan menciptakan gambaran indah tentang Pulau Bintan, yang terletak di Kepulauan Riau. Liriknya menggambarkan kecantikan pulau itu, termasuk laut birunya, pasir putih yang memikat, dan pegunungan yang menjulang. Lagu ini juga mencerminkan rindu penyanyi terhadap seseorang yang jauh atau telah pergi, membawa elemen cinta dan kerinduan ke dalam karya ini.

Lirik Lagu Pulau Bintan

Ke mane ya' si dare sibarang

Pulau lah Bintan, ala sayang

Lautnya biru, alahai adek

Pulau Penyengat, ala sayang

Jelas melintang

Hati ku bimbang, ala sayang

Bertambah rindu, alahai adek

Semakin diingat, ala sayang

Semakin bimbang

Hiu-hiu di lautan biru

Beranaklah due, ala sayang

Hatiku rindu

Ape lah obatnye

Hiu-hiu di lautan biru

Beranaklah due, ala sayang

Hatiku rindu

Apelah obetnye

Pulaulah Bintan, ala sayang

Gunungnya tinggi, alahai adek

Tempat semayam, ala sayang

Pahlawan Melayu

Sudah kutimbang, ala sayang

Di dalam hati, alahai adek

Tuan seorang, ala sayang

Penawar rindu

Hiu-hiu di lautan biru

Beranaklah due, ala sayang

Hatiku rindu

Apelah obatnye

5. Lagu Segantang Lada

Lagu Segantang Lada menggambarkan perasaan cinta yang dalam terhadap tanah Riau layaknya seorang gadis yang merindukan seorang tuan. Segantang Lada adalah istilah yang sesungguhnya merujuk pada wilayah Riau. Karakteristik geografis Riau yang terdiri dari banyak pulau digambarkan seperti Segantang Lada yang mungkin kecil dalam ukuran, namun berlimpah dalam jumlah. Oleh karena itu, lagu Segantang Lada diciptakan sebagai ekspresi cinta dan kebanggaan masyarakat Riau terhadap tanah air mereka. Lirik dalam lagu ini menyatakan bahwa meskipun berada jauh dari Riau, tanah air itu akan selalu dikenang, dirindukan, dan dicintai oleh penduduknya.

Lirik Lagu Segantang Lada

Segantang lada namanya kepulauan Riau

Segantang lada namanya kepulauan Riau

Ibukotanya di Pulau Bintan

Ibukotanya di Pulau Bintan

Hati gelisah nanrisau

Hati gelisah nanrisau

Bila dikenang wajahmu tuan

6. Lagu Pak Ngah Balek

Lagu Pak Ngah Balek mengisahkan kisah seorang pemimpin yang dianggap sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam membimbing dan memimpin masyarakatnya. Lirik-liriknya menciptakan gambaran tentang bagaimana pemimpin tersebut dengan tekun menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Dalam konteks lagu ini, pemimpin tersebut dianggap sebagai penjaga warisan budaya dan tumpuan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Lirik Lagu Pak Ngah Balek

Tetak dahan sikayu bulat

Dibawa orang dari sempadan

Pulau Bintan pulau penyengat ahai

Bagaikan bunga kembang setaman (2x)

Hai pak ngah balek

bulan mengambang

Pak ngah balek hari dah siang (2x)

Orang berlayar pulau penyengat

membawa kundur berkaki-kaki

Pemimpin jujur mendapat berkat ahai

Doa dan syukur pada Illahi (2x)

Hai pak ngah balek bulan mengambang

Pak ngah balek hari dah siang

Lebat bunge berbatang-batang

Untuk dirangkai di atas piring

Adat lembaga sama dipegang

Bagai pengantin duduk bersanding (2x)

Hai pak ngah balek

bulan mengambang

Pak ngah balek hari dah siang (4x)

7. Lagu Kasih Budi

Kasih Budi membawa pesan moral tentang pentingnya berbudi baik dan menghargai orang lain. Liriknya menekankan pentingnya sikap baik, termasuk menghormati orang tua dan perilaku yang baik di segala situasi. Lagu ini menjadi panduan bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik.

Lirik Lagu Kasih Budi

Kalau menebang kalau menebang

Si pohon jati

Papan di jawa dibelah-belah

Papan di jawa dibelah-belah

Kalaulah hidup kalaulah hidup tidak berbudi

Umpama pokok tidak berbuah

Aduhai sayang tidak berbuah

Bunga selasih bunga selasih

Si bunga padi

Tumbuhlah mekar di dalam taman

Tumbuhlah mekar di dalam taman

Pertama kasih pertama kasih

Kedua budi

yang mana satu nak kuturutkan

aduhai sayang nak kuturutkan

bungalah padi bungalah padi

bunga kiambang

buat hiasan di taman bunga

buat hiasan di taman bunga

Buahlah hati buahlah hati

kekasih orang

hamba menumpang gembira saje

aduhai sayang gembira saje

Tenanglah tenang tenanglah tenang

air di laut

hai sampan kole mudik ke tanjung

hai sampan kole mudik ke tanjung

Hati terkenang hati terkenang

mulut menyebut

budi yang baik saye nak junjung

aduhai sayang saye nak junjung.

8. Lagu Anak Igat

Lagu ini merupakan lagu yang juga memiliki nilai dalam pesan moral terhadap anak-anak agar bisa menjadi anak yang baik. Di dalam lirik lagu ini diceritakan pula bagaimana jika menjadi anak yang jahat maka tidak akan diberi kawan.

Lirik Lagu Anak Igat

Cop, mike budak cingkelat

Main tak lepas ngelat

Dari pede kau kuumpat

Itu sebab aku ingat Engkau anak jahat

Whe awak tak tahu malu

Datang nak dekat lalu

Duduk lagi dekat aku

Mintak kawanlah awak

9. Lagu Ocu Maantau

Ocu Maantau merupakan lagu yang mengungkapkan perasaan seorang suami yang akan meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah di tempat lain. Liriknya mengandung harapan dan doa keselamatan untuk istri dan anak-anaknya, serta janji untuk kembali dengan selamat. Ini adalah lagu yang mencerminkan cinta dan komitmen dalam konteks keluarga.

Lirik Lagu Ocu Maantau

Ka nagoghi ughang

Ocu tinggekan anak jo bini

Mangadu nosib kanagoghi ughang

Doakan ocu salamat di jalan

Adiok nan sayang ocu tinggekan

Jan la adiok manghaso come

Doakan ocu copek pulang

Doakan ocu salamat di jalan

10. Lagu Kutang Barendo

Lagu Kutang Barendo merupakan sebuah komposisi musik yang mengandung kritik yang mendalam, terutama terfokus pada perilaku anak muda masa kini, baik anak gadis maupun bujang. Lirik dalam lagu ini mencerminkan kritik terhadap perilaku dan kebiasaan negatif yang sering terjadi di kalangan generasi muda saat ini. Meskipun lagu ini telah ada dalam repertoar musik sejak lama, pesan yang terkandung dalam liriknya masih relevan dengan zaman sekarang.

Selain sebagai bentuk kritik, lagu ini juga berperan sebagai sarana pembelajaran dan nasihat bagi generasi muda. Pesan moral yang terkandung dalam liriknya mengingatkan kita semua, terutama generasi muda, untuk menjaga diri dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti perilaku pergaulan bebas dengan lawan jenis.

Lirik Lagu Kutang Barendo

Lailalah kutang barendo

Nan Tampuruang sayak babulu

Lah tamanuong nan tuo tuo

Takana mudo nan da ulu

Antah manga gadih jo bujang

Lah gilo raun tiok hari

Talingo lah samo basubang

Nan bapakai imitasi

Lailalah kutang barendo

Nan tampuruang sayak babulu

Rancak manjadi supir oto

Tiok bulan bakawan baru

Saromannyo sajo kasodonyo

Baiak jantan baiak batino

Jalan sairiang baduo duo

Caliak dahulu mako disapo

Lailalah kutang barendo

Nan tampuruang sayak babulu

Nan lah malang tibo diambo

Tiok dapek indak katuju

Caliak lagak urang kini

Antah apo lah namonyo

Lah malang nan gadih gadih

Tiok diawai tiok bapunyo

Lailalah kutang barendo

Nan tampuruang sayak babulu

Lah tamanuang gaek agogo

Takana mudo nan da ulu

Saroman sajo kasodonyo

Baiak jantan baiak batino

Dek tak tantu ujuang pangkanyo

Sansaro juo jadinyo

Lailalah kutang barendo

Nan tampuruang sayak babulu

Alah marandah sarang tampuo

Elok dicaliak lah dahulu

Sajak da ulu sampai kini

Barulah kini mulai tampak

Lah manjadi bujang jo gadih

Banyak nan tuo basipakak

Lagu-lagu di atas adalah contoh yang menarik dari kekayaan musik daerah Indonesia, dan merupakan bukti nyata dari warisan budaya yang perlu dijaga dan diapresiasi. (Z-3)