Army! Film Konser BTS: Yet to Come Hadir di Prime Video

PRIME Video mengumumkan berita gembira bagi para penggemar BTS di seluruh dunia (Army). Film konser berjudul BTS: Yet to Come akan segera tersedia di platform Prime Video. Layanan ini bisa dinikmati di 240 negara mulai 9 November mendatang.

Film ini menampilkan penampilan mengagumkan dari ketujuh anggota BTS, yaitu RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V, dan Jungkook, ketika mereka tampil di Busan, Korea Selatan pada Oktober 2022. Acara konser ini merupakan bagian dari acara Busan’s World Expo 2030 dan diselenggarakan di Asiad Main Stadium dengan partisipasi lebih dari 50.000 penonton yang hadir untuk menyaksikan BTS.

Film konser yang spektakuler ini diproduksi oleh perusahaan HYBE, CJ 4DPlex, dan Trafalgar Releasing. Ia akan menghadirkan BTS membawakan 19 lagu terkenal mereka, termasuk hits seperti Dynamite, Butter, Run BTS, MIC Drop, dan Yet to Come (The Most Beautiful Moment).

Penonton akan dimanjakan dengan kata-kata sambutan yang menghangatkan hati, panggung konser yang penuh semangat, serta pertunjukan kembang api yang mengagumkan. Sebagai pelanggan Prime Video, Anda akan merasakan pengalaman hampir serupa dengan menonton konser langsung, dengan fleksibilitas untuk menikmatinya di mana pun, kapan pun, dan bahkan dapat menontonnya berulang kali di berbagai perangkat yang kompatibel.

Direktur Prime Video Southeast Asia David Simonsen menyampaikan kegembiraan atas kolaborasinya ini dengan Hybe. Ia mengakui popularitas konten Korea berkualitas tinggi di seluruh dunia dan berharap film konser BTS: Yet to Come akan memberi hiburan kepada konsumen Prime Video dari berbagai belahan dunia.

Simonsen menyatakan antusiasmenya untuk melihat film konser ini menjangkau penonton baru yang tersebar di berbagai negara melalui platform Prime Video.

Penggemar BTS di Indonesia dan di lebih dari 240 negara serta wilayah di seluruh dunia akan dapat menikmati penampilan BTS dalam BTS: Yet to Come mulai 9 November. Film ini akan menjadi bagian dari koleksi kaya tayangan dan film lain yang telah ada di katalog Prime Video.

Prime Video menghadirkan film-film lokal, seperti Induk Gajah, Perfect Strangers, Berbalas Kejam, Sabtu Bersama Bapak, hingga berbagai tayangan Korea populer seperti Jinny’s Kitchen, Island, he Kidnapping Day, The Killing Vote, HeartBeat, Lies Hidden in My Garden, dan Tale of The Nine Tailed 1938.

Tak hanya itu, pelanggan Prime Video juga dapat menikmati tayangan Amazon Originals yang telah memenangkan berbagai penghargaan dan mendapat pengakuan dari kritikus seperti Gen V, Citadel, The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan, dan pemenang Emmy serta Golden Globe Fleabag dan The Marvelous Mrs. Maisel. (Z-10)