Karakter Park Seo-joon Muncul di Poster Film The Marvel Terbaru

AKTOR Korea Selatan dan bintang terkenal, Park Seo-joon, siap untuk memasuki Marvel Cinematic Universe (MCU). Film The Marvels akan tayang di bioskop pada 10 November mendatang, setelah perubahan penayangan sebelumnya pada Juli 2023.

Sebelum dirilis, Marvel Studios mengungkapkan poster karakter yang juga menampilkan aktor Park Seo-joon. Para penggemar bersukacita karena mereka bisa melihat aktor favorit mereka dalam peran baru untuk proyek Hollywood mendatangnya.

The Marvels merupakan bagian dari sekuel waralaba Captain Marvel. Menurut komik, karakter Park Seo-joon yakni Price Yan, berasal dari planet Aladna. Planet ini merupakan tempat yang mempesona di mana semua orang berbicara dengan sajak. Di planet ini, hanya wanita yang bisa memilih pasangan mereka, tetapi Pangeran Yan menghapus praktik ini.

Baca juga: Film Dream yang Dibintangi IU dan Park Seo-joon akan Tayang di Netflix

Dalam trailer yang dirilis, Captain Marvel (Brie Larson) dan Prince Yan terlihat berdansa bersama, yang membuat para penggemar penasaran tentang bagaimana jalan cerita dalam film ini akan berakhir.

Park Seo-joon adalah aktor sukses yang telah menunjukkan keberagaman dalam berbagai drama seperti Itaewon Class, dan Fight For My Way, serta dalam film seperti Dream dan Midnight Runners. Dia juga membuat penampilan cameo dalam film pemenang Academy Award, Parasite. Bintang Concrete Utopia ini akan menjadi tambahan yang mengesankan untuk daftar selebriti Korea yang mencoba peruntungan di Hollywood dengan penuh semangat.

Baca juga: Aksi Survive Park Seo-joon dan Park Bo-young Pasca Gempa Dahsyat di Film Concrete Utopia

Park Seo-joon menarik perhatian dalam poster baru yang dirilis untuk The Marvels, dengan mengenakan pakaian kerajaan dan memegang pedang dengan aura dominan. Karakternya ditempatkan bersama aktor utama waralaba ini, memberi petunjuk tentang peran pentingnya dalam film.

Ia akan menjadi bintang Korea ketiga setelah aktris Korea Claudia Kim yang muncul dalam Avengers: Age of Ultron (2015), dan aktor Ma Dong-seok yang membintangi Eternals (2021) yang juga masuk dalam Marvel Cinematic Universe. (Z-10)