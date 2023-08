Versi Remix “Dirty Dancing” dari Seventeen dan New Kids On The Block Rilis Besok!

PADA Kamis (31/8), Seventeen mengumumkan perilisan kolaborasi mengejutkan dengan boy band klasik Amerika, New Kids On The Block (NKOTB). Grup K-Pop ini akan tampil dalam versi remix dari lagu "Dirty Dancing", yang awalnya dirilis oleh New Kids On The Block pada tahun 2008.

Kolaborasi ini sudah dinantikan penggemar kedua penyanyi tersebut saat New Kids On The Block berbagi cuitan di X (sebelumnya Twitter) yang berbunyi '17', yang kemudian di-repost oleh Seventeen dengan emoji angkat tangan.

Pertukaran pesan singkat antara kedua belah pihak ini membuat penggemar dari kedua artis menjadi penasaran. Beberapa mengindikasikan bahwa ini bisa menjadi pertanda adanya kolaborasi mungkin antara kedua artis tersebut.

Seventeen, sebuah grup K-pop di bawah Hybe, menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan penggemar setelah pertukaran misterius ini di X. Pertukaran pesan singkat antara Seventeen dan New Kids On The Block juga di-repost oleh Dem Jointz, seorang produser musik Amerika. Dia adalah sosok yang dikenal dalam industri musik K-pop. Ia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memproduksi musik untuk artis K-pop seperti Exo, Nct 127, BTS, SHINee, dan lainnya. Dia juga pernah bekerja dengan artis dari industri musik Amerika seperti Kanye West, Anderson Paak, Travis Scott, dan lainnya.

Netizen bertanya-tanya apakah Dem Jointz adalah produser di balik kolaborasi yang mungkin terjadi antara New Kids On The Block dan Seventeen. New Kids On The Block, juga dikenal sebagai NKOTB singkatnya, meraih kesuksesan awal pada tahun 1980-an. Grup ini bubar pada tahun 1994 namun kembali bersatu pada tahun 2007 dan telah aktif sejak itu sebagai grup boy.

Setelah kolaborasi tersebut dikonfirmasi, NKOTB merilis video teaser “Dirty Dancing” versi remix untuk para penggemar. Versi remix dari lagu tersebut dapat Anda dengarkan secara resmi di platform musik kesayangan Anda pada Jumat (1/9) ini.

Grup boy K-pop, Seventeen, berhasil mencatatkan prestasi menjadi artis pertama yang menjual 10 juta kopi album fisik dalam satu tahun kalender melalui Circle Chart. Grup ini juga mencapai 10 juta pengikut di Spotify. Seventeen merilis EP ke-10 mereka berjudul FML pada bulan April 2023. FML meraih kesuksesan besar secara komersial. Album ini telah memiliki 4,6 juta pra-pemesanan. EP FML dirilis dengan dua lagu utama berjudul Super dan F*ck My Life. Album ini menjadi album K-pop dengan penjualan terbaik dalam sejarah. Grup ini mengadakan konser selama dua hari berjudul 'Follow' di Seoul pada bulan Juli 2023 di Gocheok Sky Dome. Grup ini akan melakukan comeback sebagai grup penuh pada bulan Oktober 2023.

(Z-9)