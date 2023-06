Comeback Juli, TXT Rilis Video dengan Vokalis OneRepublic

TXT dikabarkan bersiap merilis single digital, Juli mendatang. Menariknya, musik ini digarap bersama dengan Ryan Tedder dari OneRepublic.

“TXT saat ini sedang mempersiapkan lagu baru dengan target perilisan di bulan Juli," ujar sebuah pernyataan dari Big Hit Music.

Awal bulan ini, Bang Si Hyuk mengungkapkan TXT sedang mengerjakan musik baru dengan Ryan Tedder, yang menghadiri konser stadion TXT di Los Angeles (LA) Amerika Serikat, bulan lalu. Tedder pun kerap terlihat bercanda di media sosial tentang bergabung dengan grup.

Selain menjadi vokalis bandnya OneRepublic, Ryan Tedder telah menulis banyak hits untuk artis terkenal lainnya, termasuk Halo oleh Beyoncé, Rumour Has It oleh Adele, I Know Places oleh Taylor Swift, dan Bleeding Love oleh Leona Lewis.

Bang dengan percaya diri mengonfirmasi comeback TXT di bulan Juli dengan membagikan video nge-jam dengan Ryan Tedder. "Yang besar akan datang," ujarnya dalam unggahan di Insta story.

Selain itu, Big Hit Music mengungkapkan detail pasti tentang comeback grup beranggotakan lima orang ini. “Kami akan mengumumkan informasi mengenai album baru mereka nanti,” tulis mereka.

Sebelumnya, TXT membuktikan mereka layak menjadi pemimpin generasi keempat dengan menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard 200 untuk pertama kalinya sejak debut mereka. Karena itu, perhatian terfokus pada jenis musik apa yang akan mereka kembalikan dengan musim panas ini.

Penyanyi Blue Hour itu juga baru-baru ini menyelesaikan tur Amerika Utara ACT: Sweet Mirage 2023 mereka dan akan mengunjungi Osaka, Jepang, untuk pertunjukan pertama mereka di Kyocera Dome yang dimulai pada 1-2 Juli. Untuk saat ini, mereka akan melakukan tur hingga Agustus dengan total 23 pertunjukan yang telah diumumkan sejauh ini.

Pada Agustus nanti, penyanyi Anti-Romantic ini akan menjadi penampil utama di festival musik Lollapalooza 2023 dari tanggal 3 hingga 6 Agustus di Grant Park Chicago, menjadikan mereka artis K-pop kedua setelah J-hope BTS yang menjadi penampil utama di festival musik tersebut. (Z-3)