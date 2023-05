Lirik dan Terjemah Lagu Super Seventeen

JUNGKOOK BTS mengguncang hati dua fandom, Army dan Carat pada siaran langsungnya Jumat (26/5).

Pada siaran langsung tersebut Jungkook menyanyikan juga menarikan lagu Super milik Seventeen.

Jungkook juga mengungkapkan bahwa Ia pernah meminta bantuan Mingyu dari Seventeen untuk mengajari tarian yang sering dilakukan oleh Seventeen saat mereka menampilkan lagu Super.

Berikut adalah lirik dan arti dari lagu tersebut.

Lirik dan Arti Lagu Super Seventeen

Ttangeul bogo gyesok ollatji jeongsangkkaji

Aku melihat ke tanah dan terus mendaki sampai puncak

Maneun siryeoneun boran deusi i always win

Ada begitu banyak rintangan, aku selalu menang seperti yang kau lihat

Ganghan maeumi jungyohaji

Itu penting untuk memiliki hati yang kuat

Miraeneun domanggaji ana naega noki jeonkkaji

Masa depan tak akan lari, sampai aku melepaskannya

Darumdarimda

Gureumeul tago yeogijeogiro (hey)

Menaiki awan, ke sana - kemari (Hei)

Darumdarimda

Urideurui geungjireul nopireo (hey)

Kebanggaan kita semakin meningkat (Hei)

Darumdarimda

Tto dareun segye naagaja go

Ayo kita pergi menuju dunia lain, ayo

I rhythme matchwo

Sesuaikanlah dengan irama ini

Say say say say

Katakan katakan katakan katakan

Yeongungbonsaek like this

Warna sejati dari seorang pahlawan adalah seperti ini

Sigangwa gonggane guaebatji anneun jase

Sebuah sikap yang tak bergantung pada ruang dan waktu

Himeul dahago sseureojyeodo

Bahkan jika aku melakukan yang terbaik dan terpuruk karnanya

Pogireul moreugo nalttwineun jung

Aku akan tetap berlari dengan liar tanpa kenal kata menyerah

Machi doen geot gata Son Oh Gong

Seperti halnya Son Oh Gong

Machi doen geot gata Son Oh Gong

Sepertihalnya Son Oh Gong

Urineun swiji ana maeil, make it make it

Setiap hari kami tak pernah beristirahat, wujudkanlah itu

Kkeutkkaji gaboja

Ayo kita pergi sampai akhir

Machi doen geot gata Son Oh Gong

Sepertihalnya Son Oh Gong

I luv my team i luv my crew

Aku cinta timku, aku cinta kru-ku

Yeogikkaji dallimyeonseo

Sambil berlari sampai ke tempat ini

I luv my team i luv my crew

Aku cinta timku, aku cinta kru-ku

Gyesok dallil su isseo deo

Aku bisa terus berlari karnanya

I luv my team i luv my crew

Aku cinta timku, aku cinta kru-ku

Yeogikkaji oreumyeonseo

Sambil mendaki sampai ke tempat ini

I luv my team

Aku cinta timku

Geu deokbune urin machi doen geot gata Son Oh Gong

Berkat hal itu kami bisa menjadi sepertihanya Son Oh Gong

Alliji urineun deungjang jung

Notifikasi berdering, kami masuk

Yeojeonhi sedaereul dwibakkum

Ini masih pergantian generasi

Meomchuji ana ttwimbak jung

Aku takkan berhenti, terus melompat

Bari kkoyeodo dwitbak kung

Meski kakiku tersandung, aku akan menepuk punggungku ini

Lagu tersebut mendapatkan inspirasi dari karakteristik berbagai versi Sun Wokung (Sonogong) yang ada di berbagai belahan dunia.

Pengertian Son Oh Gong sama dengan Son Go Kong. Sementara itu, pengertian Yeo Ui Bong (Korea) atau Ruyi Jingu Bang (Cina) merujuk pada arti sebuah nama tongkat ajaib. (Z-10)