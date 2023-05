Bomi Apink Bintangi Drama Queen of Tears

BOMI Apink terungkap akan membintangi drama tvN yang akan datang ‘Queen of Tears’. Bomi akan berperan sebagai sekretaris Kim Ji Won, yang merupakan keturunan konglomerat generasi ketiga.

Melansir dari Soompi pada 5 Desember lalu, perusahaan produksi Studio Dragon telah secara resmi mengumumkan kalau drama baru penulis Park Ji Eun yaitu Queen of Tears akan segera diproduksi. Drama tentang keluarga chaebol ini menggaet Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won sebagai pemeran utamanya.

Drama ini mengisahkan tentang keluarga konglomerat bergelimang harta dan menjadi penguasa. Kim Soo Hyun mengambil peran utama Baek Hyun Woo, sementara Kim Ji Won akan berperan sebagai istrinya Hong Hae Di.

Baca juga:APink Berpisah dengan Agensi Lama, IST Entertainment, Eunji Tetap Tinggal

Baek Hyun Woo yang merupakan kebanggaan desa Yongduri adalah direktur hukum konglomerat Queens Group. Sedangkan pewaris chaebol Hong Hae In adalah ‘ratu’ department store Queens Group.

‘Queen of Tears’ akan menceritakan kisah cinta yang ajaib, mendebarkan, dan lucu dari pasangan suami istri ini, yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan. ‘Queen of Tears’ ditulis oleh Park Ji Eun, penulis drama hit ‘My Love From the Star’ dan ‘Producer’.

Baca juga: Dua personel Apink Positif Covid-19

Bomi yang lahir pada 13 Agustus 1993 adalah seorang penyanyi dan aktris yang terkenal sebagai anggota dari grup idola wanita Apink. Sebelum debut dengan Apink pada tahun 2011, Bomi dikenal sebagai seorang trainee di Cube Entertainment dan pernah tampil dalam beberapa video musik grup Cube lainnya.

Sejak debut dengan Apink, Bomi telah menjadi salah satu member yang populer di grup ini, dikenal karena keceriaan dan keunikan dalam gaya penampilannya. Ia juga memiliki kemampuan vokal dan tari yang baik serta memiliki bakat dalam seni bela diri taekwondo.

Selain menjadi anggota Apink, Bomi juga aktif dalam berbagai acara televisi Korea Selatan sebagai bintang tamu atau pemain tetap, seperti ‘Weekly Idol’, ‘Lipstick Prince’, dan ‘Law of the Jungle’. Ia juga terlibat dalam berbagai kampanye iklan dan menjadi model untuk merek fashion dan kecantikan. Bomi juga pernah membintagi drama lainnya yaitu Because This Is My First Life dan Please Don’t Date Him.

Meskipun Apink telah merilis banyak album dan lagu hits, seperti ‘NoNoNo’, ‘LUV’, dan ‘I'm So Sick’, grup ini juga dikenal sebagai salah satu grup idola yang bersih dan tidak terlibat dalam skandal. Bomi dan anggota Apink lainnya juga terkenal karena kerap terlibat dalam kegiatan amal dan sosial, seperti memberikan donasi untuk anak-anak yang membutuhkan dan membantu penyandang disabilitas. (Z-10)