Seberapa Hebat High Evolutionary, Musuh Utama di Guardians of The Galaxy Volume 3?

High Evolutionary, salah satu penjahat besar dalam jagad Marvel, akan menjadi karakter antagonis utama di Guardians of The Galaxy Volume 3.

Siapa sebenarnya High Evolutionary dan apa kekuatannya sehingga namanya begitu istimewa?

Memiliki nama asli Herbert Edgar Wyndham, ia adalah salah satu sosok yang sangat jenius di jagad Marvel.

Ia merupakan ahli genetika yang sangat terobsesi melakukan percobaan berupa penggabungan DNA hewan dan manusia. Melalui eksperimen itu, ia menciptakan spesies baru yang dijuluki sebagai New Men. Rocket Raccoon, salah satu jagoan di GoTG, diyakini merupakan hasil ekspresimen dari High Evolutionary.

Di versi komik, para New Men itu kemudian ia tempatkan di sebuah planet kosong yang ia sebut sebagai Counter-Earth. New Men dan Counter-Earth sedianya sudah dimunculkan di dalam trailer Guardians of The Galaxy Volume 3.

Namun, dalam satu kesempatan, penduduk Counter-Earth hilang kendali. Mereka melakukan pemberontakan terhadap sang pencipta. Di sinilah kemudian High Evolutionary memberi tugas kepada Adam Warlock untuk mengurus permasalahan di Counter-Earth.

Adam Warlock juga merupakan salah satu karakter penting yang akan muncul di GoTG Vol. 3.

Di dalam komik, Warlock merupakan satu dari sekian banyak anak didik High Evolutionary. Bukan, Warlock bukanlah spesies yang diciptakan High Evolutionary. Ia hanya memberi Warlock pengalaman dan tujuan sebagai makhluk berkekuatan super. Bahkan High Evolutionary sempat memberikan Soul Stone untuk digunakan Warlock.

Kembali ke sosok High Evolutionary, karena kecerdasannya pula, ia mampu memanipulasi materi hingga tingkat subatomik. Ia bahkan bisa mengubah ukuran tubuh sesuai keinginannya. Di luar itu, ia juga bisa melakukan telepati, telekinesis, dan perjalanan lintas dimensi.

Dengan kekuatannya yang begitu besar, High Evolutionary tentu akan menjadi musuh serius bagi Star Lord dan kawan-kawan.

Guardians of The Galaxy sudah bisa disaksikan di bioskop-bioskop di Tanah Air mulai Rabu, 3 Mei 2023. (Marvel/Z-11)