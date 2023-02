Dalam Berpisah Kita Bersama, Film Pendek dengan Penonton Terbanyak di Bioskop Online

FILM Dalam Berpisah Kita Bersama menjadi film pendek yang paling banyak ditonton dalam program Jelajah Sinema Indonesia yang digagas platform Bioskop Online.

Film yang dibuat rumah produksi Imajinasi ini mengambil cerita tentang seorang perempuan yang memutuskan untuk tidak meninggalkan rumahnya. Namun, hujan yang turun mengingatkannya akan sesuatu.

"Dalam film ini, kami ingin mengambil tema self love. Bahwa kebahagiaan dapat berasal dari mana saja, termasuk dari diri kita sendiri. Finding your happiness is a journey of finding yourself," kata Penulis dan Sutradara Film Dalam Berpisah Kita Bersama, Adhyatmika, dalam keterangan resmi, Senin (20/2).

Film yang dibintangi oleh Ratu Vienny, mantan anggota JKT48, dengan narasi yang dibacakan Sheila Miranda Bell itu menjadi salah satu bagian dari program Jelajah Sinema Indonesia yang dibentuk sebagai perayaan terhadap keragaman cerita pendek Indonesia.

"Perpisahan hanyalah bagi mereka yang mencintai dengan mata. Bila kita mencintai dengan hati dan jiwa, kita tak akan pernah berpisah. Karena dalam berpisah, kita bersama. Dan kelak kita akan bertemu kembali. Suatu hari," bunyi salah satu kutipan dalam film tersebut.

Selain pemutaran daring, Imajinasi berencana memutar secara luring film Dalam Berpisah Kita Bersamake komunitas film di berbagai daerah.

Jika ada komunitas yang ingin memutar film tersebut dapat menghubungi akun Instagram @berimajinasi.ria

Sebelumnya, platform Bioskop Online menayangkan tujuh film pendek pilihan dengan kisah beragam khusus pada Februari 2023 untuk memberikan ruang kepada sineas yang berkarya melalui film pendek.

Selain Dalam Berpisah Kita Bersama, film pendek lainnya adalah Cinta dari Barat (West Love), Pedhut (A Grandpa's Uniform and the Other Things of Fear), Gejog (Mist of The Past), Unhappy Together, One of Those Murder dan Pinangan.

Ketujuh film pendek tersebut dapat ditonton dengan tiket hanya seharga Rp50.000 yang berlaku hingga 23 Februari 2023. Periode akses menonton berlaku hingga tujuh hari untuk setiap pembelian tiket program Jelajah Sinema Indonesia.

"Film-film yang dipilih adalah film yang kami rasa dapat menghibur dan memberi tontonan segar. Kami merasa sudah saatnya film pendek dipertimbangkan secara serius sebagai pilihan dalam menikmati cerita," kata Head of Content Bioskop Online Ivan Makhsara. (Ant/OL-1)