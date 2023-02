Gelar Gala Premiere, Film Animasi Kiko in the Deep Sea Segera Tayang

Gala Premiere film animasi Kiko in the Deep Sea karya MNC Animation dan MNC Pictures digelar di XXI Kota Kasablanka. Film animasi dipilih menjadi film pembuka dari sejumlah film karya MNC Pictures yang akan rilis di tahun ini. Sebentar lagi, Kiko in the Deep Sea siap tayang dan menghibur keluarga Indonesia pada 23 Februari 2023 di seluruh bioskop Indonesia.

Film animasi Kiko in the Deep Sea masih menceritakan kehidupan bawah laut dimana Kiko dan teman-temannya tinggal seperti dengan serialnya yang sudah sukses tayang di televisi sejak 2014. Kiko dan teman-temannya merupakan mutasi dari ikan-ikan yang dikenal di perairan Indonesia. Kiko adalah ikan mas koki, Lola adalah ikan discus, Poli adalah ikan cupang, Tingting adalah sosok kepiting, Patino adalah ikan patin, Karkus adalah ikan lele, serta Pupus yang merupakan seekor belut.

Kisah Kiko, Tingting, Poli, Patino, Lola beserta Karkus dan Pupus kali ini pergi menelusuri dan menginvestigasi kerusakan ekosistem yang sedang terjadi di sebuah kota Asri di dalam laut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Putri Clara dari Shell Castle. Putri Clara sedang mencari lima mutiara pelindung perairan yang hilang. Tanpa adanya mutiara tersebut, kehidupan perairan akan menjadi musnah. Kiko dan teman-temannya memutuskan untuk membantu menemukan seluruh mutiara demi keselamatan laut. Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara.

Pengisi suara dalam film ini tak hanya diisi oleh pengisi suara serial awal yang ada di televisi, namun ada sejumlah pemain baru dari kalangan artis yang menunjukkan bakatnya dalam mengisi suara film animasi seperti Arbani Yasiz, Felicya Angelista dan Robby Purba. Sebelumnya, serial animasi Kiko in the Deep Sea telah sukses diterjemahkan dalam sejumlah bahasa dan tayang di 64 negara di berbagai benua. Tak hanya itu, serial animasi karya anak bangsa ini telah memperoleh berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Cerita dalam film animasi Kiko in the Deep Sea dikemas secara menarik, lucu, dan ramah untuk anak. Meskipun begitu, cerita Kiko sarat akan pesan moral untuk menyelamatkan laut yang diharapkan dapat membawa anak-anak untuk semakin bersemangat dalam menjaga kebersihan kehidupan laut dan kehidupan sekitar. Kebersihan laut yang berdampak besar bagi kehidupan manusia wajib untuk dilestarikan sehingga perlu ditanamkan sejak dini. Selain itu, kisah persahabatan Kiko dan teman-temannya juga menginspirasi bagi para penontonnya.

Acara Gala Premiere digelar secara meriah yang dihadiri oleh sejumlah public figure termasuk para pemain dan pengisi suara film animasi Kiko in the Deep Sea. Adapun soundtrack film Kiko In the Deep Sea yang diciptakan oleh Liliana Tanoesoedibjo dinyanyikan secara live oleh penyanyi cilik Romaria.

Liliana Tanoesoedibjo, CEO MNC Animation mengatakan, "Film animasi Kiko in the Deep Sea merupakan satu karya film animasi buatan Indonesia yang menceritakan kehidupan ekosistem laut dengan petualangan yang seru, menegangkan dan menarik. Semoga film ini dapat diterima dan memberikan dampak positif bagi seluruh penonton terutama anak-anak Indonesia.”



Sementara Titan Hermawan, CEO MNC Pictures mengatakan sebagai film pertama yang rilis pada tahun ini, semoga film animasi Kiko in the Deep Sea dapat menjadi suatu langkah bangkitnya film anak Indonesia. Kami berharap, film ini dapat menjadi pilihan tontonan anak yang sesuai dengan usianya. (OL-12)