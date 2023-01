Avatar Bertahan di Puncak Box Office, M3GAN Buat Kejutan

FILM Avatar: The Way of Water bertahan di puncak Box Office Amerika Utara pada pekan ini dengan raihan sebesar US445 juta. Namun, sebuah film horor membuat kejutan dengan menduduki peringkat kedua.

Film sekuel Avatar itu telah memuncaki Box Office selama empat pekan. Film karya sutradara James Cameron itu telah meraih pendapatan domestik sebesar US$516,8 juta dan US$1,19 miliar dari berbagai penjuru lainnya, untuk menjadi film terbesar ketujuh sepanjang sejarah.

Namun, film horor tentang robot yang hidup M3GAN tampil luar biasa dengan meraup pendapatan sebesar US430,2 juta di pekan perdananya.

Baca juga: Jelajahi Dunia Avatar di Jakarta

Film produksi Universal dan Blumhouse itu menceritakan dengan robot berbentuk manusia yang dibuat untuk mendampingi seorang anak yatim piatu. M3GAM merupakan singkatan dari Model 3 Generative Android.

Film spinoff dari Shrek, Puss in Boots: The Last Wish menduduki peringkat tiga. Film keluarga itu meraup pendapatan sebesar US$13,1 juta.

Film keluarga lainnya, A Man Called Otto, menduduki peringkat keempat dengan raihan US$4,2 juta.

Film adaptasi dari novel Swedia berjudul A Man Called Ove itu dibintangi oleh Tom Hanks sebagai seorang pensiunan yang ketus namun hatinya melunak setelah bertemu dengan tetangganya yang ceria.

Posisi kelima ditempati oleh film Disney Black Panther: Wakanda Forever dengan raihan US$3,4 juta. (AFP/OL-1)