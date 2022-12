Film JJJLP Rilis Cuplikan Perdana

VISINEMA Pictures sebagai rumah produksi yang menghadirkan film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJJLP) menghadirkan cuplikan pertama dari film tersebut dan berhasil menarik perhatian para penggemarnya.

Film yang merupakan sekuel dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) tersebut memperlihatkan alur ketika Rachel Amanda (Awan) dan Rio Dewanto (Angkasa) harus pergi ke London, Inggris menyusul Sheila Dara (Aurora).

Official first look atau cuplikan pertama itu berdurasi kurang lebih satu menit namun berhasil menarik perhatian dan antusiasme masyarakat Tanah Air menantikan perilisan film itu.

"Terakhir nonton NKCTHI di bioskop, teman-teman pada nangis. Ini, baru first look aja udah bisa relate banget," ujar salah seorang warganet dengan nama Akian Al Adam di kolom komentar YouTube Visinema Pictures.

Dalam siaran pers Visinema, dikutip Kamis (15/12), secara singkat penampilan pertama ketiga tokoh yang merupakan kakak beradik tersebut menggambarkan suasana yang cukup emosional.

Mereka bersitegang di sebuah kafe dengan latar London yang menjadi kota tempat Aurora berkuliah.

Awan dan Angkasa sengaja menyusul Aurora karena sang anak tengah tidak kunjung memberi kabar.

Meski mengaku baik-baik saja, baik kakak maupun adiknya merasa ada yang tidak beres dengan langkah Aurora itu.

Dialog yang terasa keras disampaikan Angkasa, sang kakak pertama, mampu menambah emosi terasa lebih intens pada cuplikan tersebut meski berdurasi singkat.

Emosi tersebut makin dibangun ketika Awan mempertanyakan alasan kakak perempuannya memilih menghindar dan menjauh dari keluarganya.

Semua itu ditutup dengan alunan sendu lagu Kunto Aji yang berjudul Saudade.

Ramainya sambutan warganet pada cuplikan perdana JJJLP terlihat dari jumlah penonton hampir 4.000 di YouTube dan unggahan ulang di Twitter sampai 700 kali lewat akun @WatchmenID.

Hal itu menandakan antusias penggemar terhadap film besutan Visinema Pictures semakin dinantikan.

Bagi Anda yang juga ikut antusias menantikan JJJLP, film itu akan hadir segera di 2023. (Ant/OL-1)