Chelsea Islan Tegaskan Ingin Puaskan Fan Komik Tira

AKTRIS Chelsea Islan, 27, memerankan pahlawan super Tira yang kini serialnya siap tayang. Tira adalah salah satu sosok pahlawan super di jagat sinema Bumilangit yang diangkat dari komik Tira karya Nono GM.

Chelsea Islan menjadi aktris terbaru yang memerankan sosok pahlawan super dari Bumilangit, Tira. Sebelumnya, Bumilangit sudah merilis dua film pahlawan super mereka, Gundala (sutradara Joko Anwar) pada 2019 dan Sri Asih (Upi) pada tahun ini.

Tira sendiri akan rilis dalam format serial, yang tayang di platform OTT Disney+ Hotstar. Selain serial, nantinya Tira juga akan memiliki filmnya sendiri, Godam & Tira.

Serial Tira disutradarai sutradara asal Malaysia Zahir Omar. Ini sekaligus menjadi serial perdana dari Bumilangit yang melengkapi katalog produk layar pahlawan super mereka.

“Tira ini sebenarnya awalnya mahasiswi bernama Suci, yang berprofesi sebagai stuntwoman. Dia bertekad menjadi stuntwoman aktris utamanya. Namun, dalam perjalanan Suci malah terkena kutukan,” kata Chelsea Islan mengenai karakternya, saat diwawancarai Media Indonesia dalam rangkaian Disney Content Showcase Asia Pacific 2022 di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (1/12).

Chelsea melanjutkan, di serialnya, banyak terdapat adegan aksi laga ekstrem. Ia pun diberikan waktu latihan selama dua bulan untuk menghapal koreografi laga. Sementara waktu syutingnya membutuhkan durasi 66 hari.

“Latihan setiap hari demi menghindari cedera. Ada latihan khusus juga. Asal tempo dan ritme sesuai, kemungkinan cedera kecil. Makanya latihannya diulang-ulang. Memang tiap pemeran memiliki pemeran pengganti karena adegannya ada yang di udara, loncat dari tebing, yang memiliki risiko tinggi. Tapi ketika close up, diusahakan dari pemeran aslinya,” kata Chelsea.

Selama produksi serial Tira, Chelsea pun mengaku banyak mendapatkan pelajaran baru. Termasuk soal aksi-reaksi dari adegan laga.

Saat ini, Tira baru merilis gambar awal dengan durasi kurang lebih 1,5 menit. Ia pun senang karena mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar dan respons positif. Sebab itu dirinya berharap serial yang diperankannya bisa menjawab ekspektasi fan Tira.

“Senang melihat Gundala dan Sri Asih bisa mendapat banyak fan. Bisa dilihat di media sosial, kemunculan fandom ke superhero lokal. Saat Tira merilis first look pun, hype. Bahkan ada hardcore fannya sampai membandingkan antar bagian di first look dengan yang ada di komik. Sangat detail,” paparnya.

“Aku jadi semangat, ada yang memang benar-benar bedah komik sampai demikian. Namun ini jadi ada ekspektasi tinggi dari penonton. Nah sebenarnya sedikit mewaspadai itu. Namun aku berharap serial Tira bisa memenuhi ekspektasi dari para fan,” lanjut Chelsea.

Mistis horor

Meski serialnya akan menyajikan banyak aksi laga, tetapi saat ditanya terkait beberapa detail yang ada di serial mengenai unsur mistis, Chelsea tidak menyangkal. Sebelum memiliki kekuatan super, Suci hanya mahasiswi biasa, yang kemudian terkena kutukan.

“Memang ada unsur-unsur mistisnya. Karena ada semacam ritual di dalam serial ini. Kalau klenik, ada juga sedikit. Nah ini juga yang bikin unik. Kalau superhero di luar negeri kan jarang yang memiliki unsur budaya kuat dari negaranya. Di Tira ada itu. Jadi bisa dibilang ada irisan horornya juga. Karena ada makhluk misterius yang muncul,” jelasnya.

Tira menjadi serial perdana dari Bumilangit dan menjadi salah satu dari konten anyar platform streaming Disney+ Hotstar yang pada 2023 menargetkan memiliki 50 konten orisinal dari teritorial Asia Pasifik. (OL-1)