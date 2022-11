Braga Sky 1957, Lokasi Hiburan Legendaris di Kota Bandung, Dihidupkan Lagi

BRAGA Sky 1957 ialah salah satu tempat hiburan yang sangat dikenal pada

masanya. Terletak di Kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, keberadaannya kembali dihidupkan dengan mengusung konsep baru tanpa meninggalkan konsep lama.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Direktur Utama Jaswita Jawa Barat, Deni Nurdiana hadir pada saat pembukaan Braga Sky 1957 pada Sabtu

(26/11).

Braga Sky 1957 membawa konsep baru dengan menggabungkan beragam hiburan kejayaan masa lalu sebagai bioskop papan atas legendaris di Kota Bandung pada masanya. Braga Sky 1957 juga menjadi tempat Presiden Soekarno beristirahat menonton bioskop.

"Film pertama yang diputar adalah 'The Teahouse of The August Moon'. Yang dibintangi oleh Marlon Brando," kata pemilik Braga Sky 1957, Erwin

Junianto, Senin (28/11).

Menurut Erwin, Braga Sky 1957, dilengkapi dua bar untuk para

pengunjungnya dalam menikmati makanan dan minuman. Konsep ini diterapkan kembali di masa kini dengan konsep cafe movie, sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan makanan dan minuman sambil menonton film.

Braga Sky 1957 ini memiliki dua lantai dengan luas total lahan seluas 700 meter persegi. Kapasitasnya mencapai 200-an pengunjung.

Pada pembukaan acara, sebagai bentuk kepedulian pada korban gempa Cianjur, Braga Sky 1957 dan para musisi Kota Bandung mengadakan

charity music concert, pada Minggu (27/11) malam.

Para musisi yang tampil ialah Sahara, The Westway, Black Juice, Capt Kris, Pindad Rockstar, Savas ft Ayong Gigas dan lainnya. Hasil penjualan harga tiket masuk sebesar Rp 20.000 yang dibeli pengunjung, semuanya akan diserahkan untuk bantuan korban gempa Cianjur.

Dirut Jaswita, Deni Nurdiana berharap Braga Sky 1957 bisa sukses dengan konsep kekinian untuk meramaikan dunia hiburan di Kota

Bandung. Senada, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyambut gembira tempat hiburan baru ini.

"Semoga tempat ini bisa menambah pilihan tempat kuliner dan hiburan bagi warga Kota Bandung dan wisatawan yang datang," tandas Yana. (N-2)