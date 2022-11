Serial Mendua akan Tayang di Disney+ Hotstar Mulai 17 Desember

SERIAL Mendua, yang merupakan adaptasi dari Doctor Foster, akan tayang di Disney+ Hotstar mulai 17 Desember 2022.

Berdasarkan siaran resmi, dikutip Kamis (3/11), Mendua telah diadaptasi untuk para penonton di Indonesia dengan format serial sebanyak 8 episode berdurasi masing-masing 45 menit.

Serial dengan genre drama romantis ini bercerita tentang Sekar M Atmajaya, seorang dokter sukses yang tinggal di kawasan elite di bilangan Jakarta bersama suaminya, Ivan, serta anak mereka, Dennis.

Sayangnya, hidup Sekar yang terlihat sempurna hancur seketika saat dia mengetahui tentang perselingkuhan suaminya.

Pritagita Arianegara bertindak sebagai sutradara dengan cerita yang ditulis dan dikembangkan oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto. Wicky V Olindo duduk sebagai produser, serta Anthony Buncio sebagai showrunner dan produser eksekutif.

Serial ini dibintangi oleh Adinia Wirasti sebagai Sekar, Chicco Jerikho sebagai Ivan, dan Tatjana Saphira sebagai Bella.

Mendua juga menampilkan deretan aktor ternama lainnya seperti Bima Azriel, Widyawati Sophiaan, Jolene Marie, Winky Wiryawan, Melissa Karim, Dennis Adhiswara, Karina Salim, Morgan Oey, dan Ibrahim Risyad.

Mendua merupakan adaptasi dari serial pemenang penghargaan BAFTA berjudul Doctor Foster, yang ditulis dan dibuat Mike Bartlett, dan diproduksi oleh Drama Republic untuk BBC One.

Serial ini juga diadaptasi oleh beberapa negara, termasuk yang populer adalah Korea lewat The World of the Married. (Ant/OL-1)