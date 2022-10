Tayang di World Cinema Week, Tiket Film Triangle Of Sadness Habis Dalam 10 Menit

Pagelaran festival film World Cinema Week akan dimulai pada tanggal 22 Oktober 2022. Event yang menghadirkan film-film terbaik dari 38 negara ini mendapatkan apresiasi positif dari para pecinta film.

Salah satu film yang paling ditunggu adalah jawara Festival Film Cannes 2022, berjudul Triangle Of Sadness. Di ajang World Cinema Week, film arahan sutradara Ruben Ostlund akan tayang di CGV pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2022. Namun, baru saja penjualan tiket film ini dibuka, hanya membutuhkan waktu 10 menit langsung habis terjual.

Direktur KlikFilm, Frederica menyatakan rasa syukurnya dengan apresiasi yang diberikan untuk film-film yang dihadirkan di World Cinema Week." Terimakasih atas apresiasi yang diberikan. Bukan hanya film Triangle Of Sadness yang mendapatkan apresiasi positif. Three Thousand Years Of Longing dan Rebel juga sudah habis. Untuk Holly Spider, dan film lainnya penjualan tiketnya sudah hampir habis juga," ungkapnya.

Direktur Festival Film World Cinema Week, Sandy Gasela mengungkapkan, banyak yang sudah menunggu film-film yang tayang di festival ini." Film-film yang hadir di World Cinema Week, memang film-film yang sudah ditunggu-tunggu untuk tayang di Indonesia. Kami berharap, ajang ini bisa menjadi jembatan untuk para pecinta film, untuk bisa menonton film-film berkualitas," ungkapnya. (OL-12)