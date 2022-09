Spotify Resmi Luncurkan Toko Audiobook di AS

Platform musik dan siniar (podcast) digital Spotify resmi meluncurkan toko buku audio (audiobook) di Amerika Serikat (AS).

Associated Press melansir pada Rabu, Spotify mengumumkan inisiatif toko buku audio yang telah lama dirumorkan sebelumnya. Toko audiobook ini membawa lebih dari 300 ribu judul buku, termasuk karya-karya populer seperti "Where the Crawdads Sing" karya Delia Owens; "Becoming" karya Michelle Obama; dan "It Ends With Us" dari Colleen Hoover.

Spotify sebelumnya telah menawarkan buku audio secara terbatas, termasuk "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" karya J.K. Rowling dan novel-novel domain publik seperti "Frankenstein" karya Mary Shelley dan "Persuasion" karya Jane Austen.

"Kami selalu percaya bahwa potensi audio tidak terbatas, dan telah mengatakan untuk sementara waktu bahwa ambisi kami adalah menjadi paket lengkap untuk kebutuhan mendengar semua orang," kata VP dan Kepala Global Audiobook dan Keamanan Konten Spotify Nir Zicherman.

"Kami melihat pasar buku audio belum dimanfaatkan secara substansial. Buku audio hanya mewakili 6 hingga 7 persen pangsa pasar buku yang lebih luas, dan kategorinya tumbuh sebesar 20 persen dari tahun ke tahun," imbuhnya.

Pada awal peluncuran ini, Spotify akan menjual buku audio secara individual, bukan secara berlangganan, dengan harga yang "bersaing" dengan penjual lain.

"Setelah menilai pengujian dan penelitian pengguna, kami menemukan bahwa penawaran awal terbaik akan memungkinkan pengguna untuk membeli buku secara individual," kata juru bicara Spotify.

Ia menilai kebijakan ini memungkinkan fleksibilitas harga dan pendengar yang lebih santai untuk mengakses buku audio dengan mudah. (Ant/OL-12)