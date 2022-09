Chord Gitar dan Lirik lagu Wake Me Up When September Ends

MEMASUKI bulan September, banyak di antara kita yang lantas mendengarkan lagu milik grup band Green Day berjudul Wake Me Up When September Ends. Lagu tersebut memiliki makna yang mendalam dari kehidupan nyata Billie Joe Armstrong, sang vokalis Green Day.

Seperti yang diketahui Billie menulis lagu tersebut untuk mengenang ayahnya yang meninggal karena kanker pada 1 september 1982.

Lagu tersebut sangat mudah untuk dicerna dan dinyanyikan ditambah lagi dengan petikan gitar menambah syahdu suasana. Ingin mencoba menyanyikan dengan iringan gitar? Yuk ikuti chordnya

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends



G G/F#

Like my father's come to pass

Em D

Seven years has gone so fast

C Cm G

Wake me up when September ends



Chorus

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are



G G/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G

Wake me up when September ends



Verse

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends

G G/F#

Ring out the bells again

Em D

Like we did when spring began

C Cm G

Wake me up when September ends



Chorus

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are



G G/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G

Wake me up when September ends



Verse

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends



G G/F#

Like my father's come to pass

Em D

Twenty years has gone so fast

C Cm G

Wake me up when September ends

Demikian lirik dan chord Wake Me Up When September Ends, semoga bisa dinikmati dengan iringan gitar. Yeay, selamat mencoba!(OL-5)